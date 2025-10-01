El Mare Nostrum logra su primer punto en liga frente a Marni en la tercera jornada de Primera Nacional de Balonmano

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja volvió a ejercer como local en el encuentro liguero de la tercera jornada de la Primera Nacional, donde se midió al Levante Unión Deportiva Balonmano Marni en el Pabellón Cecilio Gallego el pasado sábado, 27 de septiembre.

El encuentro fue un tira y afloja emocionante, reflejo de un Grupo E que promete una pelea voraz por los puestos de promoción de ascenso. El Mare Nostrum recuperaba para este partido a Rubén Ruiz e Iván Ríos. El regreso de los dos zurdos permitió un juego más completo, sobre todo, en ataque.

El conjunto valenciano llevó durante muchos minutos la iniciativa con una táctica ofensiva que se basó, en los primeros instantes, en el potente lanzamiento de su lateral izquierdo. Una circunstancia que a los torrevejenses les costó encajar. Así fue como el equipo rival se distanciaba en el marcador, llegando a conseguir hasta una ventaja de tres goles (7 – 10) a mitad del primer periodo.

En ningún momento los hombres de Alberto Rodríguez bajaron los brazos. El trabajo en las distintas fases del juego dio sus frutos para igualar la contienda. Un último gol, precisamente de Iván Ríos, al filo del descanso, permitió emprender el camino a los vestuarios con un chute de motivación para encarrilar el encuentro (17 – 16).

La reanudación trajo consigo a un Mare Nostrum muy enchufado que puso rápidamente los dos de renta (21 – 19). La buena racha se ensombreció con la exclusión de Ramón Mazón tras una protesta. Una situación que permitió al equipo visitante recuperar la ventaja perdida.

Las alternancias en el marcador se sucedieron durante toda la segunda parte. El Mare Nostrum dominaba por un gol en el 55 (32 - 31), mientras que el Marni volvió a tomar la iniciativa a tan solo tres para el final. Dani Payá hizo el 33 – 33 en el 59:26 y Sergio García, bajo palos, se encargó de mantener la esperanza al atajar un penalti -el octavo que lanzaban los valencianos, todos ellos, salvo este, convertido en gol-. Alberto Rodríguez hizo uso de su último tiempo muerto y la jugada acabó en un golpe franco que Rubén Ruiz mandó al larguero con el tiempo cumplido.

El empate supo a poco a un Mare Nostrum que ansiaba celebrar en casa su primera victoria de la temporada. Aunque no fue así, el juego no ha sido en vano, ya que los torrevejenses han logrado estrenar su casillero con un punto. El sábado, 4 de octubre, el equipo visitará la pista del AtticGo Balonmano Elche, en el Pabellón Esperanza Lag. El partido se disputará a las 18:00h.

VICTORIA DEL AMORADÍ FAJOVI ÚNIQUE EN SEGUNDA NACIONAL

Por otro lado, en Segunda Nacional, el Almoradí Fajovi Únique logró el triunfo en la primera jornada de liga frente a El Pilar de Valencia con un marcador de 27-20. Los almoradidenses comienzan con buen pie la temporada regular, y en la próxima jornada se desplazarán al Poliderportivo Isabel Fernández de Torrellano para enfrentarse el sábado 4 de octubre al Torrellano Torrebanda a las 18:00 horas.