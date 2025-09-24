El Mare Nostrum se deja dos puntos en casa ante Puerto Sagunto (21-26) en la segunda jornada de la 1ª Nacional de Balonmano

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja recibió el pasado sábado al filial del Fertiberia Puerto Sagunto en el Pabellón Cecilio Gallego en la segunda jornada de la Primera División Nacional. El conjunto torrevejense perdió por 21 – 26. La eficacia fue la tarea pendiente para los jugadores de Alberto Rodríguez.

Los primeros instantes fueron más favorables para el equipo visitante, que aprovechó su envergadura para superar la poblada defensa local. En ataque, los problemas aparecieron en la falta de acierto de cara al lanzamiento, lo que disparó las oportunidades de los porteños (4 – 10 Minuto 16:36).

Los salineros tardaron muchos minutos en entrar en la dinámica del partido. El equipo encaraba el encuentro con bajas importantes, como la de Rubén Ruiz o Iván Ríos. No obstante, los torrevejenses lograron reaccionar al planteamiento del rival con una buena defensa armada y mayor éxito en los tiros a puerta. La combinación de ambas les permitió poner las tablas en el luminoso a la hora de llegar al tiempo de descanso (11 – 11).

A la vuelta de vestuarios, los locales se metieron mejor en el partido. Enchufados en el segundo periodo, pudieron cosechar una pequeña ventaja en los primeros instantes de esta mitad. Ese balón de oxígeno duró menos de lo esperado. De nuevo, los fallos de cara a portería hicieron acto de presencia. La suerte abandonó a los locales desde todos los puntos del 40x20. Una larga lista de errores para materializar el gol, junto con el buen papel de los porteros rivales, permitió a los visitantes encarrilar una racha de goles que creció a medida que avanzaban los minutos. Un parcial de 2 – 8 dejaba el marcador en 16 – 21 con algo más de doce minutos por delante. Hasta seis goles por encima llegaron a marcar los de Puerto Sagunto, que cerraron el choque con el 21 – 26 final.

Esta derrota se convierte en la segunda del Club Balonmano Mare Nostrum tras dos semanas de campeonato. El próximo sábado, 27 de septiembre, los torrevejenses volverán a recibir en el Cecilio Gallego a un equipo valenciano: el Levante UDBM Marni. Equipo que suma dos puntos tras dos empates. El partido dará comienzo a las 18:00 horas.

EL ALMORADÍ RECIBE EL DOMINGO A EL PILAR DE VALENCIA

Por otra parte, la Segunda División Nacional de balonmano comienza este fin de semana. El Almoradí Fajovi recibe en el Pabellón Mayte Andreu al potente El Pilar de Valencia el domingo 28 de septiembre a las 12:00 horas. El club almoradidense espera una buena afluencia de público que le ayude a conseguir los primeros puntos en juego.

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO UMH RUGBY ORIHUELA

El delegado del Rector de Campus Saludables y Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Raúl Reina, y el presidente del Club Rugby Orihuela, Andrés Torres, han presentado el equipo masculino sénior del Club, que competirá con la denominación UMH Rugby Orihuela durante la temporada 2025-2026. La presentación ha tenido lugar en las instalaciones deportivas del campus de Orihuela-Desamparados y, en la misma, han estado presentes los jugadores, el staff técnico y parte de la junta directiva.

Esta iniciativa de la UMH, el Club Rugby Orihuela y la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) forma parte de un plan de actuaciones para dinamizar las actividades deportivas en el campus universitario, mediante el impulso de la actividad en el mismo y la conexión con el municipio oriolano. En concreto, la UMH y su lema #TalentoEnMovimiento estarán presentes como imagen principal de la camiseta de competición, y se colaborará en diferentes iniciativas de captación y fomento del rugby, así como sus valores en población joven y universitaria.