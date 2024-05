Mañana sábado pude ser un día histórico para el Orihuela CF que se juega el ascenso a Primera Federación en Barakaldo

Ha llegado el momento de la verdad para el Orihuela CF que, mañana sábado 1 de junio, puede hacer historia con el ascenso a Primera Federación, que supondría el segundo consecutivo tras la llegada a la presidencia de Eloy Moreno. El conjunto oriolano viaja a tierras vizcaínas para enfrentarse al Barakaldo en el partido de vuelta de la final de los play off de ascenso, con una renta de 3-1 que consiguió en el partido de ida disputado en Los Arcos. El choque decisivo de mañana tendrá lugar en el estadio Lasesarre de Barakaldo a partir de las 18:30 horas. Todo lo que no sea perder de dos goles daría el ascenso al conjunto "escorpión" que, además, va a tener a numerosos aficionados apoyándole, que se van a desplazar en tres autobuses completos. También se va a instalar una pantalla gigante en el estadio de Los Arcos para que los seguidores que no puedan desplazarse tengan la oportunidad de seguir el encuentro en un buen ambiente de fútbol. El partido será televisado en directo por el canal autonómico valenciano de À Punt.