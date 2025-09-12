VEGA BAJA DEPORTES 12/09/2025

El CD Huétor Tajar será el rival del Orihuela CF en los octavos de la Fase Nacional de la Copa Federación

El Orihuela CF ya conoce a su rival para los octavos de final de la Fase Nacional de la Copa Federación. El sorteo realizado ayer emparejó a los oriolanos con el CD Huétor Tajar, equipo granadino de Tercera, en una eliminatoria a partido único que se disputará en Los Arcos el próximo miércoles 17 de septiembre en horario todavía por confirmar.

Pero antes de ese encuentro, el Orihuela tiene que afrontar la segunda jornada de liga en Segunda RFEF ante el Rayo Majadahonda en tierras madrileñas este domingo a las 12:00 horas. Los "escorpiones" defenderán el liderato que alcanzaron en la primera jornada de liga del pasado fin de semana cuando ganó por 2-0 al Fuenlabrada en Los Arcos.

El entrenador del Orihuela, José Francisco Grao "Pato", habla en este espacio de deportes del partido de Copa Federación y el de Majadahonda en liga.

