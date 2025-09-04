Comienza hoy La Nostra Copa con numerosos equipos de fútbol de la Vega Baja implicados

La emoción del fútbol regional vuelve a escena con el inicio de la quinta edición de La Nostra Copa, la competición organizada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), que arranca hoy jueves 4 de septiembre con la disputa de los primeros encuentros de la primera ronda eliminatoria.

El torneo, que se ha consolidado como una de las grandes citas del fútbol amateur valenciano, contará con partidos a eliminación directa, a partido único, a lo largo de todo el fin de semana, en una fase inicial que promete intensidad, sorpresas y mucho sentimiento de pertenencia.

En esta primera jornada, la comarca de la Vega Baja tendrá un papel destacado, con la participación de varios clubes que representan la pasión y la tradición futbolística de la zona. Equipos que buscarán superar esta ronda inicial para seguir soñando con llegar lejos en una competición que premia al campeón con una plaza en la Copa del Rey.

Desde su creación en 2020, La Nostra Copa ha crecido año tras año, ofreciendo una oportunidad única a los equipos modestos de medirse entre sí y de aspirar a enfrentarse, en las últimas rondas, a conjuntos de categorías superiores. En total, más de un centenar de clubes de la Comunitat Valenciana toman parte en esta edición, reforzando el carácter integrador y competitivo del torneo.

La Federación ha destacado el valor deportivo y social de esta copa, que no solo fomenta el espíritu competitivo, sino que también estrecha los lazos entre localidades y comarcas, dando visibilidad al fútbol base y amateur. La Vega Baja se prepara así para vivir un intenso fin de semana de fútbol, con duelos cargados de emoción y la ilusión intacta de seguir avanzando en una copa que ya es patrimonio del fútbol valenciano.