El Balonmano Mare Nostrum Torrevieja vence al Fundación Agustinos Alicante B en Primera Nacional

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja ha empezado la temporada de menos a más. El equipo impuso su juego en la quinta jornada del campeonato de la 1ª Nacional E, que traía al Pabellón Municipal Cecilio Gallego al filial del Fundación Agustinos de Alicante. Los salineros vencieron por 30 – 27 tras cuajar una gran defensa durante los sesenta minutos.

No fue un partido cómodo para los torrevejenses, que volvían a su feudo tras vencer en la pista del Balonmano Elche. Enfrente tenían a un equipo que quería volver a sumar, ya que su único triunfo en liga fue en la pista del Maristas de Algemesí.

Los alicantinos mostraron una gran eficacia de cara a portería intentando encontrar los espacios en la rocosa defensa del Mare Nostrum. El lanzamiento exterior fue la fórmula más efectiva en los primeros compases de juego. También lo sería por parte del equipo torrevejense, con un Rubén Ruiz que no faltó en su cita con el gol. El jugador fue un verdadero quebradero de cabeza para el portero visitante.

El marcador del Cecilio Gallego reflejó una igualdad en el luminoso hasta bien entrados los últimos minutos del primer periodo. El equipo visitante echó en falta más profundidad de banquillo cuando el cansancio empezó a apretar, mientras que el Mare Nostrum aprovechó la tesitura para alcanzar una ventaja de tres goles (14 – 11), la cual se redujo a dos en el momento del descanso (14 – 12).

Los hombres de Alberto Rodríguez salieron muy enchufados en la segunda mitad. Encadenaron varias acciones ofensivas y defensivas que dejaron un parcial favorable de 6 – 2 para ponerse cinco por arriba (20 – 15) cuando pasaban los diez minutos de este periodo. Las paradas de Sergio García también ayudaron a ganar seguridad sobre el 40x20.

Agustinos aprovechó la relajación propia de los instantes finales para acercarse hasta los tres tantos (26 – 23), tras varias pérdidas de balón ofensivas de los salineros e imprecisiones que se transformaron en fáciles contraataques. No obstante, los torrevejenses supieron controlar el encuentro y amarrar el resultado, que finalmente se fue al 30 – 27.

La segunda victoria del campeonato -la primera en casa- deja cinco puntos en el casillero del Mare Nostrum. La próxima semana, el conjunto se desplazará hasta la pista del Balonmano Águilas, equipo que ocupa la segunda posición en la tabla clasificatoria con tres puntos más que los torrevejenses. El choque será el domingo, 19 de octubre, a las 12:30h en el Pabellón Agustín Muñoz.

Por el Mare Nostrum jugaron: Sergio (p), Iván (1), Rubén Ruíz (7), Dani Payá (11), Naim (3), Aarón y Ramón (4) – siete inicial. También jugaron: Alfredo (p), Marco (1), Rafa, David (1), Salva (1), Manu Ballester (1), Manu Valera, Juan y Trino.

El Almoradí recibe al Monòver tras una jornada de descanso

Por su parte, el Club Balonmano Almoradí Fajovi Únique tuvo jornada de descanso el pasado fin de semana en Segunda Nacional, y regresa a la competición este sábado a las 20:00 horas, recibiendo en el pabellón Mayte Andreu al Unió Esportiva Monòver.

Comienza la liga para el Orihuela de rugby

Por otro lado, vuelve la liga al campo de rugby de Orihuela, ubicado en el campus de Desamparados de la UMH. Este domingo 19 de octubre, a las 11:30 horas, el equipo UMH Orihuela Rugby se enfrentará al Inter Alpesa B de Cullera.