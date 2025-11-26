El Balonmano Mare Nostrum Torrevieja supera al UCAM Murcia en un buen partido

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja consiguió una importante victoria en la jornada 11 del campeonato de 1ª Nacional. Venció al colista de la categoría, el UCAM Balonmano Murcia. El choque se celebró el pasado sábado, 22 de noviembre, en el Cecilio Gallego. El pabellón se convirtió en un auténtico fortín, con una afición entregada a su equipo.

Los hombres de Alberto Gallego llevaron la batuta del partido desde los instantes iniciales, con un juego ofensivo que encontró grandes espacios en la zaga murciana. El 6:0 torrevejense también respondió a un buen nivel e, incluso, permitió salidas a la contra que hicieron mucho daño al conjunto visitante. No obstante, el Balonmano Murcia también supo atravesar la portería defendida por Sergio García y, durante algunos momentos, se llegó a poner dos goles arriba en el luminoso (6 – 8 Minuto 13:53). Una ilusión que se esfumó tras un aplastante parcial de los locales (9 – 2) que dejaba muy encarrilado el encuentro en el momento del descanso. Entonces, el resultado era 15 – 10.

En el segundo periodo, el Mare Nostrum jugó a un ritmo más pausado, pero manteniendo la intensidad defensiva que le estaba permitiendo frenar los goles de los murcianos. Una tímida reacción por parte del rival en los primeros minutos de esta mitad rebajó la distancia a los cuatro goles. Una diferencia que supo controlar el cuadro local de manera sobresaliente sobre la pista. El margen siguió favoreciendo a los salineros durante el resto del encuentro, hasta conseguir cerrar el choque con el 26 – 21 final.

Esta victoria sitúa al Balonmano Mare Nostrum en la séptima posición de la tabla con 12 puntos. El próximo sábado, 29 de noviembre, el equipo se desplaza hasta Madrid para enfrentarse al Jeovent Balonmano Leganés, conjunto que ocupa la cuarta posición con 15 puntos. El partido se disputará en el Pabellón Municipal Manuel Cadenas, a partir de las 18:00h.

Por el Mare Nostrum jugaron: Sergio (p), Rafa (1), Rubén Ruíz (3), Naim (4), Dani Payá (5), Juan (1) y Ramón (5) – siete inicial. También jugaron: Nazariy (p), Marco, Marcos Alcaina, Salva (2), Manu Ballester, Aarón, Iván Ríos (4), Trino (1) y Máximo.

Victoria del Almoradí en Segunda Nacional

También el Almoradí Fajovi Únique venció en su categoría de Segunda Nacional. El equipo almoradidense superó en la octava jornada por la mínima a domicilio al Handbol Onda con un marcador de 23-24, que le permite seguir quinto en la tabla clasificatoria con 11 puntos, uno menos que el cuarto y dos menos que el tercero.

El Almoradí recibirá el sábado 29 de noviembre, a las 18:00 horas en el pabellón Mayte Andreu, al BM Marni B, que es precisamente el tercer clasificado que cuenta con solo dos puntos más. Esto supone que una victoria de los de la Vega Baja les permitirá alcanzar a su rival y subir puestos en la tabla.