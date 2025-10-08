Balonmano: el BM Mare Nostrum Torrevieja suma su primera victoria de la temporada en Elche

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja consiguió su primer triunfo de la temporada en su visita al Pabellón Esperanza Lag, donde se enfrentaba al AtticGo Balonmano Elche el pasado sábado, 4 de octubre en la categoría de Primera Nacional.

Los salineros afrontaron el partido siendo muy conscientes de la importancia de conseguir los dos puntos, cuando llevamos cuatro jornadas de competición liguera. Con la vista puesta en ese objetivo, los hombres de Alberto Rodríguez mostraron una gran contundencia en el centro de la zaga con Ramón, Trino, Aarón y Rubén como pilares del 6:0 torrevejense. Arriba, el Mare Nostrum encontró espacios en la segunda línea dada la profundidad del 5:1 ilicitano.

Destacó la efectividad de Rubén Ruiz desde los siete metros durante el encuentro. El lateral zurdo del Mare Nostrum estuvo muy acertado de cara a portería, permitiendo al equipo sumar una renta de siete goles al final del primer periodo (11 – 18). Cabe destacar que la totalidad de los penaltis que lanzó a portería acabaron dentro de la red.

Tras el descanso, el equipo de Torrevieja no bajó los brazos. Los minutos pasaban y el dominio en el electrónico del Esperanza Lag seguía evidenciando su superioridad, tanto en el juego como en los goles. Los huecos que dejó el Elche en defensa fueron aprovechados por Naim y Dani Payá. Las acciones de ambos en el uno contra uno hicieron mucho daño al equipo local.

Una exclusión en las filas torrevejenses permitió a los ilicitanos un parcial de 3 – 0, pero el trabajo del Mare Nostrum no permitió a los locales la remontada. Los salineros -esta vez sí- lograron mantener, e incluso ampliar, el resultado. Se alcanzaron finalmente los ocho de ventaja hasta acabar el encuentro con el 25 – 33 final.

Esta victoria a domicilio lleva al Balonmano Mare Nostrum hasta la décima posición de la tabla, con tres puntos tras cuatro jornadas. El próximo fin de semana, los torrevejenses vuelven al Cecilio Gallego para recibir al Fundación Agustinos Alicante, equipo que suma dos puntos. El choque dará comienzo a las 18:30h del sábado 11 de octubre.

DERROTA DEL ALMORADÍ FAJOVI ÚNIQUE EN MONOVAR ANTE EL TORRELLANO TORREBANDA

Por otro lado, en Segunda Nacional, el CBM Almoradí Fajovi Únique cayó derrotado en su visita al pabellón municipal de Monovar, donde se enfrentó el pasado sábado al Torrellano Torrebanda. Los almoradidenses perdieron 31-28 ante un rival que ha ganado los dos partidos disputados, y la próxima jornada se medirán en casa al Unió Esportiva Monover el sábado 18, ya que este fin de semana habrá jornada de descanso por el puente de la Pilarica.