El Balonmano Almoradí organiza el VII Memorial 'Pitiu Rochel' y el II Memorial 'El Pancho'

Mañana miércoles 14 de enero tendrá lugar en el Pabellón Mayte Andreu de Almoradí, a partir de las 20:30 horas, una jornada deportiva en conmemoración de Pitiu Rochel, quien fue un miembro querido y respetado del club almoradidense, además de un apasionado del deporte y una persona ejemplar que dejó huella imborrable en los corazones de todos los amantes del deporte. El Memorial alcanza su octava edición, y servirá también para celebrar el Segundo Memorial de José Antonio Ruiz Puig "El Pancho", quien también fue "miembro del club y un amigo extraordinario que inspiró a muchos con su personalidad, su dedicación y su espíritu competitivo", tal como expresan desde el propio Almoradí Fajovi.

La jornada se desarrollará con un partido amistoso entre el Club Balonmano Almoradí Fajovi y una selección provincial de jugadores.

JORNADA DE LIGA EN PRIMERA Y SEGUNDA NACIONAL

Por otro lado, este fin de semana pasado tuvo lugar una nueva jornada de liga, la primera del año 2026 tras el parón navideño, en las categorías de Primera y Segunda Nacional de balonmano. En Primera Nacional, el Mare Nostrum Torrevieja perdió 23-29 ante el líder Elda, por lo que los salineros bajan a la novena posición de la tabla con 14 puntos, uno más que el Puerto de Sagunto B, que es décimo, y dos menos que el octavo, que es el Mallorca.

En la próxima jornada, el Mare Nostrum Torrevieja se enfrentará fuera de casa precisamente al Puerto de Sagunto B, rival directo en la clasificación, el domingo 18 de enero a las 12:30 horas.

Por su parte, en Segunda Nacional, el Almoradí Fajovi Ùnique venció al Sant Joan por un solo gol de diferencia (28-27) en el que también fue el primer partido del año 2026 tras el parón navideño. Los almoradidenses ocupan la tercera posición de la tabla con 19 puntos, empatado con el Servigroup Benidorm que es cuarto, y con uno menos que el segundo, el Pilar Valencia. Con respecto al líder Torrellano Torrebanda, le separa tres puntos.

En la próxima jornada, el Almoradí jugará en el pabellón polideportivo La Canaleta del Club Balonmano Mislata B el sábado 17 de enero a las 16:00 horas.