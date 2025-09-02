vega baja en la onda deportes 02/09//2025

La atleta Carmen Marco protagoniza el cartel de la XXVI Maratón Ciudad de Orihuela que ya ha abierto su plazo de inscripción

La prueba tendrá lugar el domingo 16 de noviembre y el plazo para apuntarse finaliza a las 23:59 horas del jueves 13 de noviembre

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

La cuenta atrás ha comenzado para una de las citas deportivas más esperadas del calendario local, como es la XXVI Maratón Ciudad de Orihuela que organiza el Club Atletismo Tragamillas y que se celebrará el próximo 16 de noviembre. Este año, la organización ha querido rendir homenaje al talento oriolano con un cartel anunciador que no deja indiferente, ya que la protagonista es la atleta local Carmen Marco Mora, con una fotografía captada en plena emoción al cruzar la línea de meta, que preside el citado cartel. La imagen elegida para representar esta edición muestra a Carmen en un momento de pura entrega y determinación, símbolo del espíritu que caracteriza a esta prueba.

El Club Atletismo Tragamillas ha querido que Carmen Marco, una de las deportistas más brillantes que ha dado el deporte oriolano en toda su historia y que ha llevado el nombre de Orihuela a tantos campeonatos de atletismo, sea el rostro visible de esta maratón, ya que su presencia inspira a jóvenes y veteranos, y resume perfectamente lo que significa esta carrera para la ciudad, además de que puede ser un buen reclamo para las inscripciones.

La Maratón Ciudad de Orihuela, que celebra ya su vigésimo sexta edición, se ha consolidado como un referente en el calendario de pruebas de fondo de la Comunidad Valenciana. Como cada año, se espera una alta participación tanto de corredores locales como de atletas llegados desde distintos puntos del país.

Como cada año, la organización ha preparado un recorrido que combina tradición, belleza urbana y exigencia deportiva, con el objetivo de ofrecer una experiencia inolvidable a todos los participantes. Además, se mantendrán las pruebas paralelas de media maratón y 8K, para fomentar la participación de corredores de todos los niveles.

Con el nuevo cartel ya en circulación y Carmen Marco Mora como imagen de la prueba, la ciudad se prepara para vivir una nueva edición de su media maratón con más ilusión que nunca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer