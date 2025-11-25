Almoradí triunfa en el Campeonato de España Base de Gimnasia Rítmica celebrado en Castellón

Las gimnastas de Almoradí han cosechado excelentes resultados en el Campeonato de España Base celebrado en Castellón. El conjunto prebenjamín, integrado por Alba, Carla, Valeria, Valentina y Ángela, se ha proclamado Campeón de España en una categoría con 35 conjuntos participantes, firmando una actuación brillante que les ha llevado al primer puesto del podio.

Asimismo, el conjunto benjamín, formado por Manuela, Roma, Sara, Nadia y Martina, ha logrado también el título de Campeón de España, imponiéndose entre 61 conjuntos y consolidando el excelente nivel deportivo del club y de las jóvenes gimnastas.

Por su parte, el conjunto infantil, compuesto por Gabriela, Ana, Victoria, Adriana y Alba, ha completado un gran ejercicio y ha alcanzado el puesto 36 en una categoría con 113 conjuntos procedentes de todo el país, demostrando un magnífico nivel competitivo.

El Ayuntamiento de Almoradí ha trasladado públicamente su felicitación a las gimnastas locales y ha reconocido el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todas las deportistas, así como el trabajo de sus entrenadoras y el apoyo constante de sus familias.

"Estos resultados suponen un motivo de orgullo para todo el municipio y ponen de manifiesto el extraordinario momento que vive la gimnasia rítmica en Almoradí", señalan desde el Ayuntamiento.

MÁS DEPORTES

