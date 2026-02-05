Almoradí acoge el segundo torneo del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana de tenis

El Ayuntamiento de Almoradí ha acogido hoy la presentación oficial del segundo torneo del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana, una nueva cita del tenis profesional que se celebrará del 8 al 15 de febrero en el Club de Tenis Almoradí.

Se trata de un torneo internacional masculino, integrado en el circuito ITF, que contará con una dotación de 15.000 dólares en premios, y que convertirá a Almoradí en uno de los escenarios destacados del calendario internacional de tenis durante el mes de febrero.

El acto de presentación ha contado con la presencia de la concejala de Deportes de Almoradí, Carmen Berna; el presidente del Club de Tenis Almoradí, Miguel Ángel Ferri; el presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Francisco Vicent; y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, quienes han puesto en valor la importancia de acoger un evento de estas características para la promoción del deporte y la proyección del municipio.

Este torneo es la segunda sede de la segunda edición del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana, tras la celebración del primer circuito en 2025, una iniciativa que tiene como objetivo atraer tenis de alto nivel, ofrecer oportunidades competitivas a jugadores nacionales, internacionales y sobre todo regionales, y reforzar la Comunitat Valenciana como destino de referencia para el tenis profesional, consolidándose como un proyecto estable dentro del calendario tenístico.

Con esta cita, el Club de Tenis Almoradí y la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana continúan apostando por el crecimiento del tenis y por la organización de competiciones de primer nivel en la región.

IZAN ROGEL, CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA XVIII EUROMARINA OPTIMIST DE TORREVIEJA

Por otro lado, la 18ª edición de la Euromarina Optimist Torrevieja ha echado el cierre este domingo con una jornada clave marcada por la entrada del viento, que permitió completar tres pruebas decisivas y validar definitivamente la competición. En total, se han disputado cinco pruebas de las doce previstas, suficientes para dejar configurados los podios finales en todas las categorías.

El gran protagonista del campeonato ha sido el regatista local Izan Rogel, del Real Club Náutico de Torrevieja, que se ha proclamado campeón absoluto en aguas de casa.

ÁLBUM DE CROMOS DE LAS LEYENDAS DEL DEPORTE

En cuanto a otro asunto, el Colegio Público de la pedanía oriolana de Hurchillo ha desarrollado un innovador proyecto educativo consistente en la creación de un álbum de cromos dedicado a los 20 deportistas más importantes del mundo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Internacional, el Ministerio de Educación y la colaboración de diversas universidades.

El álbum, titulado “Viaje por la Historia del Deporte y sus Leyendas”, pone en valor a destacados atletas de diferentes disciplinas, ofreciendo referencias a sus principales logros deportivos, sus hazañas más memorables y los valores que han representado a lo largo de sus trayectorias.

DUATLÓN DE ROJALES

Por último, el municipio de Rojales ha celebrado con éxito una nueva edición del Duatlón de Rojales, una cita deportiva ya consolidada en el calendario autonómico que ha reunido a numerosos deportistas y aficionados, convirtiendo la localidad en un punto de encuentro para el deporte y la vida saludable.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Rojales y en colaboración con diversas entidades deportivas, ha contado con la participación de 300 atletas procedentes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana y otras comunidades, quienes han competido en las modalidades de carrera a pie y ciclismo en un recorrido exigente y adaptado al entorno urbano y natural del municipio.