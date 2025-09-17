vega baja deportes 17/09/2025

Almoradí acoge la I Jornada Deportiva Benéfica CONECT-AME este sábado 20 de septiembre

Las actividades tendrán lugar en el Club de Tenis de Almoradí a partir de las 17:00 horas para apoyar a FundAME (Fundación Atrofia Muscular Espinal). Entrevistamos a la organizadora, Eva Martín

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Este sábado 20 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el Club de Tenis Almoradí tendrá lugar la I Jornada Deportiva Benéfica CONET-AME por una causa solidaria como es apoyar a FundAME (Fundación Atrofia Muscular Espinal). Durante toda la jornada habrán actividades para todas las edades, como clases de yoga, zumba y spinning; taller de autocuidado consciente, torneos de tenis y pádel; bautismo de buceo, actividades para niños, y rifa solidaria. Además, habrá una barra solidaria y música de DJ Jessade.

La organización ha puesto unos precios simbólicos para los participantes que ayudarán a la causa, de 10 euros y de 5 euros para niños hasta 14 años. También los interesados pueden participar con la Fila Cero desde las inscripciones, que se pueden realizar en la web jsconectamealmoradi.eventbrite.com.

En este espacio deportivo de hoy hemos mantenido una entrevista con la organizadora de la jornada, Eva Martín, que además es madre de un niño afectado por la enfermedad de AME.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer