Almoradí acoge la I Jornada Deportiva Benéfica CONECT-AME este sábado 20 de septiembre

Este sábado 20 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el Club de Tenis Almoradí tendrá lugar la I Jornada Deportiva Benéfica CONET-AME por una causa solidaria como es apoyar a FundAME (Fundación Atrofia Muscular Espinal). Durante toda la jornada habrán actividades para todas las edades, como clases de yoga, zumba y spinning; taller de autocuidado consciente, torneos de tenis y pádel; bautismo de buceo, actividades para niños, y rifa solidaria. Además, habrá una barra solidaria y música de DJ Jessade.

La organización ha puesto unos precios simbólicos para los participantes que ayudarán a la causa, de 10 euros y de 5 euros para niños hasta 14 años. También los interesados pueden participar con la Fila Cero desde las inscripciones, que se pueden realizar en la web jsconectamealmoradi.eventbrite.com.

En este espacio deportivo de hoy hemos mantenido una entrevista con la organizadora de la jornada, Eva Martín, que además es madre de un niño afectado por la enfermedad de AME.