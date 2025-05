La afición del Orihuela CF no da crédito a la salida del club de Aitor Arias

El portero Aitor Arias no continuará la próxima temporada en el Orihuela CF. Su no renovación por el club fue anunciada en redes sociales por la entidad deportiva y por el propio jugador. En un escueto comunicado, desde el club apuntan que se le ofreció la renovación y que el jugador no quiso aceptarla, pero en una carta dirigida a los aficionados en sus redes sociales, Aitor Arias deja ver otros motivos. Lo cierto es que su no continuidad ha supuesto un terremoto en el mundo del fútbol en Orihuela y un ha provocado un tsunami de comentarios en redes sociales de aficionados molestos con el club por dejar marchar a uno de los jugadores más queridos y del que se aclamaba su renovación hace días.

Nosotros, en este tiempo de deportes, desvelamos algunos de los motivos por los que Aitor Arias no ha renovado con el Orihuela CF.