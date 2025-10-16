La 38ª edición del Medio Maratón 'Ciudad de Torrevieja' bate su récord de participación

Este año la prueba va a batir su récord de participación, con más de 2.000 atletas inscritos a día de hoy, de los cuales el 40% son de origen internacional y el resto de todas las comunidades de nuestro país. Como dato anecdótico, 80 participantes tienen más de 65 años de edad.

La concejal de Deportes, Diana Box, junto con el director y organizador de la prueba, Luis Manuel Corchete, y el presidente del Club Atletismo Torrevieja, José Manuel Pizana, han presentado este evento que cuenta con dos pruebas: el Medio Maratón de 21 kilómetros y la Carrera de 10K, ambas con salida a las 9:30 horas desde la Avenida Gregorio Marañón y llegada en la calle Los Portalicos, en pleno centro de Torrevieja. Ambas pruebas están incluidas en el calendario internacional de la Real Federación Española de Atletismo. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web mediomaratontorrevieja.com.

La concejala de Deportes ha informado de varias novedades que tendrá esta nueva edición, como el cambio de recorrido provocado por las obras en el Paseo de La Libertad; el cambio de fecha, que pasa de febrero a octubre debido a la saturación de medio maratones que hay en el mes de febrero en ciudades cercanas a Torrevieja, así como la salida y meta de la prueba, que este año será en la Avenida de Gregorio Marañón (frente a la estación de servicio CEPSA).

La participación está abierta a partir de los 18 años en el Medio Maratón y de 16 años en el 10K, abarcando categorías desde Sub-20 hasta Máster en el Medio Maratón desde Sub-18 hasta Máster en el 10K. Además, participarán categorías de diversidad funcional en ambas distancias.

El recorrido, completamente llano y con vistas al mar, permitirá disfrutar de un circuito rápido y atractivo, ideal tanto para los atletas que buscan marca como para quienes simplemente quieren vivir una experiencia deportiva única en Torrevieja.

La recogida de dorsales se realizará el sábado 18 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Museo de la Habanera (Parque de la Estación) y el domingo 19 de octubre, de 8:00 a 9:00 horas. El sábado también estarán disponibles las inscripciones presenciales para los corredores rezagados.

La carrera contará con un gran dispositivo formado por más de 200 voluntarios, además de servicios de seguridad, tráfico y asistencia sanitaria, que garantizarán el correcto desarrollo de la prueba.

Habrá premios para los tres primeros clasificados (masculino y femenino) y al corredor que bata el récord de la prueba. La Entrega de premios está prevista a las 11:15 horas 10K. y 12:15 horas el medio maratón.

El Medio Maratón Internacional y 10K Ciudad de Torrevieja no solo es una cita deportiva, sino también una oportunidad para promover el turismo, el comercio y los hábitos de vida saludable, mostrando una vez más que Torrevieja es una ciudad abierta, dinámica y comprometida con el deporte