Hablamos con Antonio Pujol director de la Orquesta Sinfónica de Orihuela de los detalles del concierto

Sobre el joven Alexandro, a pesar de su corta edad, podríamos hablar mucho acerca de la gran cantidad de premios nacionales e internacionales que acumula: Londres, Berlín, Sarajevo, Kracovia, New York, Bruselas, Roma, Viena, etc., y ahora le toca el turno de presentarse como solista delante de una orquesta. Interpretará el concierto nº 3 de W. A. Mozart. El programa íntegro es el siguiente: -The arrival of the Queen of Sheba from Salomon. Solistas: Marta Perales y German Moya. -Mozart, concierto de Trompa nº 3. Solista: Alexandro García. -Mendelssohn, Sinfonía 4 en C minor para cuerdas. -S. Barbar. Adagio. -Gabriel´s oboe. Solista: Marta Perales. -Incantation. -Oblivion. Solista: German Moya.

El Teatro Circo cuenta con todas las medidas de distanciamiento social y geles hidroalcohólicos que dicta la normativa.