MAVERTA SEGUNDO EN LAS 200 MILLAS A2 DE ALTEA, SLICK OBTUVO EL RECONOCIMIENTO A LA PRIMERA TRIPULACIÓN MIXTA

El Trofeo por Clubes, que premia el equipo que menor puntuación obtenga tras la suma de los puntos de las tres embarcaciones fue para el equipo del CN Altea

Tras una lucha que estuvo reñida con nuestro equipo compuesto por el Maverta, Trabuco y Slick del RCN Torrevieja, consiguiendo con ello para nuestro Club la segunda posición. La embarcación “Bridges to the Sea” del CN Altea, tripulada por Carlos Olsson junto a Felip Moll, se han proclamado campeones en la 35 edición de la Regata de Invierno 200 millas a2 del Club Náutico de Altea. En la clasificación general, el segundo puesto ha sido para el Maverta, del RCN Torrevieja, tripulado por José Ballester y Andrés Manresa. Un reconocimiento especial fue para la primera tripulación mixta de nuestro Club, la embarcación Slick de Nerea Goikoetxea y Juan López El pasado viernes 5 de marzo daban comienzo las 200 millas a2, organizadas por el Club Náutico de Altea. Con 37 barcos inscritos la flota de cruceros a dos, recorrió las 200 millas que separan Altea de Ibiza con una previsión meteorológica de poco viento. La salida se produjo el viernes a las 12.00 horas, el viento soplaba de noreste con una intensidad de 8 nudos permitiendo una salida espectacular con una flota muy concentrada durante el tramo inicial de la regata encabezada por un grupo muy concentrado de 16 barcos, entre los 4 y los 7 nudos de velocidad. Ya en las inmediaciones de Ibiza, en la primera noche de la travesía, la flota de las 200 Millas A2 se encontró con una encalmada importante produciéndose el efecto acordeón, reagrupándose la flota, se podría decir que la regata en este punto se inició de nuevo. Olsson y Moll (Bridges to the Sea) aprovecharon la calma posicionándose lo más cerca posible de la siguiente transición, permitiéndoles avanzar poco a poco a favor de la corriente prevista en la reunión de patrones alejándose lo más posible de la zona de calma. A partir de la Mola, lo que para el resto de la flota suponía ir de popa, para Bridges to the Sea fueron dos largos. Aprovechando esta ventaja respecto al resto, Olsson y Moll tomaron un rumbo prologando hacia el sur evitando la calma de la isla y poder trasluchar yendo más orzados, lo cual era necesario para ir más deprisa que los otros tipos de barcos. Alrededor de las 19 horas del sábado la flota se acercaba a la bahía de Altea tras más de 24 horas navegando. El Hydra del CN Balis fue el primero en cruzar la línea de llegada a las 19:20 horas, convirtiéndose así en el ganador en tiempo real, seguido del Brujo (RCN Valencia) que llegó a las 19:36 de la tarde y el Trabuco (RCN Torrevieja) a las 20:17 horas. Tras obtenerse los tiempos compensados Bridges to the Sea, del CN Altea, se hizo con el triunfo final absoluto y, con ello, sus tripulantes se llevaron el premio de dos lingotes de plata de 1kg cada uno. En la clasificación combinada, el segundo puesto ha sido para el Maverta, del RCN Torrevieja, tripulado por José Ballester y Andrés Manresa. En tercera posición se ha clasificado El Carmen – Elite Sails de José Coello y Pablo García (RCR Cartagena). Un reconocimiento más ha entregado el Club Náutico de Altea en esta regata a la primera tripulación mixta, la embarcación Slick de Nerea Goikoetxea y Juan López que han quedado en decimosexta posición. El domingo día 7, tuvo lugar la entrega de trofeos en el Club Náutico de Altea, la cual se celebró en el exterior y con los regatistas participantes como únicos asistentes, sin publico externo; como medida de prevención ante la Covid-19 y para proteger a los deportistas, usuarios del club y habitantes de la comarca. Se cierra así las 200 millas a2 de Altea, una regata referente en el mundo de la vela en el Mediterráneo desde que comenzó en el año 1987.

Onda Cero Vega Baja