FERMÍN CRESPO LAS DIFICULTADES DE NUESTRO TERRITORIO PARA LA REACTIVACIÓN POST-COVID Y EL IMPACTO DEL BREXIT

El socio director de Posicionamiento Estratégico de #ATAMA Estrategia Responsable, Fermín Crespo analiza las claves del 2021

La crisis económica asociada a la pandemia Covid no va a desaparecer en mucho tiempo. Esto no significa que no arranque también de forma paralela la recuperación. Analizando el impacto en el entorno de la comarca de la Vega Baja Crespo ha hablado del buen momento del sector agrario que no ha dejado de producir, y del impacto devastador del sector turístico y del sector de servicios.