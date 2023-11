El Orihuela CF perdió en casa ante el Manchego Ciudad Real (0-2)

El Orihuela tuvo este domingo un día aciago. No solo perdió 0-2 ante el Manchego Ciudad Real en liga de Segunda Federación, si no que también podría perder para lo que resta de temporada a uno de sus jugadores clave, como es Ayo. El futbolista ya no pudo jugar esta jornada y, a falta de confirmación del pronóstico, todo apunta a que no pueda volver hasta la próxima campaña.

En Onda Cero Vega Baja puedes escuchar al entrenador del Orihuela, Óscar Sánchez, hacer una valoración del partido y de la lesión de Ayo.