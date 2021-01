Hablamos con el especialista, Angel Osuna, adiestrador canino del frío y de la labor terapéutica de muchos canes

LOS PERROS ESTÁN MEJOR PREPARADOS PARA EL FRÍO QUE NOSOTROS

En nuestra cita semanal para hablar de mascotas hemos hablado sobre cómo soportan el frío nuestras mascotas de forma natural. Además hemos repasado algunas noticias cuyo protagonista es un perro como la terapia con perros para mejorar la calidad de vida de los niños con alteraciones cognitivas.

El programa ‘Cuatro patas de apoyo Covid-19’, del hospital 12 de Octubre y Yaracán, busca activar emocionalmente a los pacientes y mejorar sus habilidades neurocognitivas.

Desde sus casas, y por Zoom, comparten una hora de juego con amigos caninos como Harley, Area, Ron y Max, y con ellos, un equipo de profesionales expertos en terapia asistida con perros.

Yaracán nació, cuando entre los nueve y los diez años pasó por un episodio de acoso escolar. Bajita y con sobrepeso, fue objeto de burlas por parte de un grupo de compañeros, y durante aquella época los perros fueron su gran apoyo: “Me acompañaban andando al cole, y cuando salía siempre estaban esperándome a la puerta. Y entonces se me olvidaba todo”, recuerda. A los 12 años, llegó a la conclusión de que los animales de compañía se centran en la persona, no en sus problemas, y no te juzgan ni te critican.