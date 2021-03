EL TERREMOTO POLITICO PRODUCIDO EN MURCIA MUEVE TODO EL MAPA POLITICO Y TAMBALEAN ALGUNOS PACTOS

Carolina Gracia : No he hablado con Ciudadanos, pero mi ofrecimiento para sacar adelante unos presupuestos sigue en pie y estoy dispuesta a hablar de todo

La portavoz municipal socialista de Orihuela, valora los cambios que pueden venir tras el acuerdo PSOE-C´s en Murcia. Gracia, asegura que no ha habido ningún contacto y asegura estar dispuesta a reunirse tanto con PP, como C´s para sacar adelante unos presupuestos, porque en la situación actual no puede retrasarse más contar con esta herramienta. Y añade que las diferencias en el equipo de Gobierno de Orihuela, está afectando al día a día, y que Orihuela no puede permitirse un Gobierno incapaz de gestionar en un momento muy delicado.