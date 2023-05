El Callosa Deportiva se puede proclamar campeón de liga del grupo 4 de Regional Preferente si gana en Almoradí el domingo a las 18:00 horas, o si no gana La Nucía B, segundo clasificado que se encuentra a 8 puntos de diferencia cuando restan por jugar 9 puntos. El equipo callosino podría así ganar la liga de su categoría dos jornadas antes de terminar la competición. No obstante, en Regional Preferente no asciende directo el campeón, por lo que tendrá que jugar play off de ascenso.