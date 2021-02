El adiestrador canino, Ángel Osuna nos cuenta cómo corregir algunos comportamientos frecuentes de tu perro

CORREGIR LA CONDUCTA QUE NO TE GUSTE DE TU PERRO MEDIANTE EL ADIESTRAMIENTO

¿Tu perro se te abalanza cuando llegas a casa? ¿Salta sobre las personas en la calle? Sigue estos consejos

Hay que enseñarle que no obtiene atención de ningún tipo: saltando no va a conseguir nada pero quedándose quieto sí.

Practicar obediencia básica es fundamental. Se trata de que aprenda una conducta incompatible con la que no deseamos.

Otra regla a seguir sería la de trabajar la obediencia básica. Para evitar que el perro salte encima de las personas cuando paseamos junto a él o bien cuando nos visitan en casa debemos enseñarle a sentarse y quedarse quieto.

¿Qué es lo que no debemos hacer nunca? Aunque ya hemos hablado de lo que se debe hacer para evitar estas conductas también conviene recordar lo que debe evitarse: acariciar o dejar que acaricien al perro cuando está nervioso, gritar al can para que se baje, aguantar al perro para que no moleste a los invitados o a las personas que nos encontramos en la calle, o encerrarle en otro cuarto mientras los invitados estén en casa no solucionarán nada e, incluso más, acabarán por agravar la situación.