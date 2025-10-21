Yarek, del ostracismo con Carlos Corberán a indispensable con Bosz

Yarek Gasiorowski triunfa en los Países Bajos. El central español, en apenas unos meses, ha pasado del ostracismo del banquillo del Valencia a indiscutible en el PSV Eindhoven, donde se ha convertido en una figura clave para su entrenador, Peter Bosz: "Juega con el cuchillo entre los dientes".

El internacional español sub-21 se enfrentará este martes a su segundo gran reto. En la Liga neerlandesa ha sacado buena nota en casi todos los encuentros que ha disputado en el PSV desde que firmó procedente del Valencia el pasado verano. Pero, de momento, solo el Ajax se puede contabilizar como un rival de primer nivel.

Es en la Liga de Campeones donde Yarek tiene sus verdaderos exámenes. El primero, frente al Bayre Leverkusen, lo pasó con nota. Ahora, apunta al Nápoles, otro rival con la entidad suficiente como para evaluar la evolución de un defensa que dejó escapar el Valencia por 9,5 millones de euros.

De la noche a la mañana pasó a ser un fijo para Rubén Baraja a convertirse en invisible para Corberán. El rendimiento de la pareja Mosquera-Tárrega y la reaparición de Diakhaby a finales del curso pasado le relegaron al banquillo. Con buen cartel y mucho futuro por delante, el PSV apostó fuerte por él y ahora disfruta de un central de garantías cuyo carácter fuera del campo contrasta con el que muestra dentro.

A Bosz, sin duda, le encanta su nueva adquisición. Se frota las manos con un futbolista que cumple con los deseos de cualquier entrenador. Discreción lejos del terreno de juego y trabajo sobre el césped. La frase con la que hace dos semanas definió su combatividad ("juega con el cuchillo entre los dientes"), fue acompañada de más palabras con las que demostró que está encantado con Yarek.

"Hay aspectos que mejorar, pero lo está haciendo muy bien. Sobre todo para alguien que vino de España muy joven. Cómo se entrena, su actitud. Es un chico modesto, tiene ganas de aprender y es inteligente en el fútbol. Necesita pocas palabras para entender algo. Se adapta bien a nuestro juego. Es un buen futbolista, sabe construir, pero también tiene muchas ganas de defender", apuntó.

Yarek suma un total de 12 encuentros oficiales entre Liga, Copa y Liga de Campeones. Ha jugado casi todos los minutos (solo fue sustituido contra el Telstar, el Go Ahead Eagles y el Nijmegen) y además no sólo es un seguro defensivo. También aporta números en ataque: suma dos goles y una asistencia.

Bosz, sin duda, ha sabido exprimir las cualidades de Yarek, un hombre rápido, fuerte, que saca bien la pelota desde atrás y con mucho carácter dentro del terreno de juego. El PSV se frota las manos con una joya que puede mandar en su defensa durante muchos años.

Es un fichaje a largo plazo que ya da sus frutos con una puesta en escena brillante. Esos 9,5 millones de euros podrían multiplicarse en poco tiempo y el Valencia podría arrepentirse de su venta. Pero, mientras eso ocurre, deberá demostrar sobre el campo su valor. El Nápoles, será su segundo gran examen del curso para demostrar que jamás debe volver a ser invisible.