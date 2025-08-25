Vive el Valencia - Getafe en el Radioestadio Valenciano

El Valencia busca su primera victoria de la temporada en casa y ante el Getafe de Bordalás con la ausencia de Gayá por la roja directa ante Osasuna.
Este viernes vive el Valencia - Getafe desde las nueve de la noche en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.
Un partido que vivirás gracias a Honda Quadis Ibertecno
Con la narración de Sergi López y el análisis de Santi Marín, Alejandro Sahuquillo y Mario García.