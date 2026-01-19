Una victoria para la esperanza: El Valencia CF consigue los tres puntos a domicilio ocho meses después

VALENCIA CF

El Valencia volvió a ganar a domicilio ocho meses después al imponerse este domingo por 0-1 al Getafe en el Coliseum, un triunfo que supone el primero lejos de Mestalla de la temporada y pone fin a una racha de once partidos sin ganar como visitante.

El conjunto valencianista no ganaba fuera de casa desde el pasado 3 de mayo, cuando se impuso a la UD Las Palmas por un resultado de 2-3 en Gran Canaria, donde el Valencia no ganaba desde hacía 23 años.

Los resultados del Valencia esta temporada a domicilio son tres empates (Espanyol, Alavés y Rayo Vallecano) seis derrotas (Osasuna, Barcelona, Girona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Celta de Vigo) y una única victoria, la lograda este domingo en el estadio azulón.

Además, el Valencia también acabó este domingo con una sequía de victorias en el Coliseum, donde los valencianistas no ganaban en Liga desde 2018 con cuatro derrotas y dos empates desde entonces.

La última victoria de los valencianistas a domicilio ante el equipo madrileño fue en la temporada 2018-19, el 10 de noviembre de 2018, cuando el equipo entrenado por aquel entonces por Marcelino se impuso con un gol de penalti de Dani Parejo en el minuto 80 en la jornada 12.

