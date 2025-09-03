Víctor Sendra: "Valencia Basket tiene prioridad absoluta. El Valencia y el Roig Arena van de la mano"

El Roig Arena, el recinto multiusos impulsado en València por el empresario Juan Roig, acogerá justo dentro de un mes el primer partido del Valencia Basket, club del que es máximo accionista el empresario, que es el origen del proyecto y que tiene "prioridad absoluta" de uso.

Así lo indicó este martes Víctor Sendra, director general del Roig Arena, que este sábado 6 de septiembre vivirá su primer concierto, un homenaje a Nino Bravo, y que este lunes abrió sus zonas de restauración.

"El origen, la semilla, de este gran proyecto, es el Valencia Basket", apuntó Sendra en una rueda de prensa tras una visita por la infraestructura a medios de comunicación. De hecho, fue un éxito del club 'taronja' el que puso en marcha el proyecto. "El hito que dispara este proyecto es la temporada 2016-17, cuando el Valencia gana la liga. Ahí esto empieza a andar", señaló.

Sendra dijo que están "orgullosos y agradecidos" de que el Valencia Basket vaya a inaugurar el recinto con sus dos equipos en la Euroliga y 14.500 abonados. "Es impresionante, lo mejor que nos podía suceder", señaló antes de alabar la labor de Enric Carbonell, director general del club y su equipo.

El recinto tiene capacidad para 15.600 espectadores en 'modo baloncesto' y hasta 20.000 para conciertos y ya hay programados más de sesenta partidos, ochenta conciertos y setenta eventos corporativos, aunque Sendra destacó que el baloncesto marca la agenda.

No hay posibilidad de que no pueda jugar pero somos hijos del mismo padre, somos hermanos y colaboramos. El Valencia y el Roig Arena van de la mano

"El Valencia Basket tiene prioridad absoluta, máxima. No hay posibilidad de que no pueda jugar pero somos hijos del mismo padre, somos hermanos y colaboramos. El Valencia y el Roig Arena van de la mano", apuntó.

Los operarios de la instalación llevan semanas con pruebas para montaje y desmontaje de la pista de baloncesto y de los diferentes escenarios.

"Sinceramente, tenemos que correr. Hemos hecho muchas pruebas. Un evento acaba el sábado por la noche y el domingo a las 9 de la mañana el club debe tener disponible para poder jugar. Hablamos de muy pocas horas pero si hay eventos de mas envergadura se puede planificar, eso se va cerrando con cada uno de los clientes", explicó.

El primer encuentro del equipo masculino será el 2 de octubre en la Euroliga ante el Virtus Bolonia y el del femenino el 12 de octubre ante el IDK Euskotren en la Liga Femenina.