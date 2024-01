La VCV inicia la cuenta atrás con ‘Pedalea por el Planeta 2.0.’, un encuentro ciclista sostenible desde el Puente de la Exposición

La organización de la Volta la Comunidad Valenciana y Tuawa by Global Omnium celebrarán el próximo lunes 22 de enero la 2ª edición de ‘Pedalea por el Planeta’. Una marcha ciclista sostenible de carácter familiar con llegada y salida en el Puente de la Exposición del Jardín del Turia, a partir de las 11:00 horas, en cuyo entorno también se podrá disfrutar de talleres y actividades infantiles para los más pequeños y pequeñas de la casa.

Tanto la VCV como Tuawa by Global Omnium, que este año da nombre a la prueba ciclista de féminas, han elegido el festivo de San Vicente Mártir para que toda la familia pueda pasar una jornada amena con el deporte del ciclismo y la sostenibilidad por bandera en un lugar emblemático como el cauce del río Turia, el pulmón verde de la ciudad de Valencia.

‘Pedalea por el Planeta’ consiste en un paseo circular en bicicleta de tan sólo 10 kilómetros pensado para que lo disfrute toda la familia, en un circuito que va desde el Puente de la Exposición hasta llegar al Puente de Nuevo Centro para volver hacia el Puente de Monteolivete y desde allí, regresar hasta el Puente de la Exposición.

En esta actividad lúdica, como ya sucedió la pasada edición, tomarán parte ex ciclistas profesionales como Ángel Casero, campeón de la Vuelta a España en 2001 y Director de la VCV; Stefano Garzelli ex ciclista italiano que ganó el Giro de Italia 2000; Paco Benítez, director deportivo de la VCV; el ex jugador del Valencia, Paco Camarasa o la ciclista valenciana Marta Romeu así como deportistas que se sumarán, con su ejemplo, en el compromiso de concienciación medioambiental y de promoción del deporte del que Tuawa ha hecho bandera desde que implantara el sistema de filtrados en sus fuentes de agua sostenible, eliminando de los hogares el consumo de agua embotellada en plástico.

“Pedalea por el Planeta forma parte de la hoja de ruta de la VCV. Una quedada para los amantes de la sostenibilidad y del ciclismo. Estamos para concienciar más que a los niños, a los adultos. Hoy niños y niñas nacen con el chip de la sostenibilidad, ya saben dónde arrojar a la basura cada desecho.

En el ‘Pedalea’ de este lunes 22 es importante que vengan los adultos acompañados de los niños para que hagan deporte, apenas unos pocos kilómetros, junto a nosotros, con ciclistas, ex ciclistas y ex profesionales retirados del balón.

"Hace tres años que nos convertimos en una de las competiciones ciclistas más sostenibles de España, y diría de las pocas en el mundo, y ese es el mensaje que queremos lanzar a una sociedad cada vez más comprometida con cuidar el planeta”, ha comentado Ángel Casero, con motivo de la presentación de ‘Pedalea por el Planeta 2.0’, que ha tenido lugar este miércoles en el cauce del Río Turia, junto al Palau de la Música, por donde transcurrirá parte del recorrido de ‘Pedalea por el Planeta’. Un acto que ha contado con la presencia de la ciclista valenciana sub 23 del equipo de la UPV, Lluna Hervàs, junto a la CEO de Tuawa, Victoria Soltero.

Por su parte, Dionisio García, CEO de Global Omnium, recordó durante el acto de presentación de ‘Pedalea por el Planeta’ “que tanto la VCV como la empresa sostenible de Global Omnium concebimos una serie de actividades previas para promocionar los valores fundamentales que nos unen y distinguen: sostenibilidad y deporte”. “Nos gustaría invitar a todo el mundo a participar en Pedalea por el Planeta de una forma muy familiar en un entorno privilegiado de Valencia como es el jardín del río Turia”. “Se trata de un acto deportivo y familiar donde reforzamos la importancia de practicar deporte y el consumo de agua sostenible como opciones vitales. Este año, además, vamos a sortear una bicicleta, un aliciente adicional. Es la simbiosis que existe entre la bici y el ser respetuosos con el medio ambiente”, señaló.

“Para Global es estratégico el cuidado del medio ambiente. El agua es un recurso escaso que hay que aprovechar y cuidar, y nosotros estamos especializados en el ciclo integral del agua. Cuidar el medio ambiente es fundamental. Cualquier prueba que potencie la sostenibilidad, como la Volta a la Comunitat, y el buen cuidado del planeta, tiene que contar con nosotros. Si además la propia ciudad de Valencia está comprometida con ello, pues todavía más porque para nosotros Valencia también es nuestro corazón de trabajo”, añadió Dionisio García.

Actividades infantiles y sorteo de una bicicleta

En Pedalea por el Planeta puede participar gente de todas las edades. “Para ello solo hay que inscribirse en la marcha ciclista, traer una bicicleta, ropa cómoda y, sobre todo, ganas de pasárselo bien”, explica Victoria Soltero, CEO de Tuawa.

Para los que no tengan bici, pero sí quieran participar de las actividades infantiles podrán quedarse en el entorno del Puente de la Exposición donde la organización pondrá para los más pequeños diferentes talleres y actividades de concienciación con el medio ambiente. Además de las carpas de la Volta y de la Fundación Aguas de Valencia, también participarán en la zona de ocio la Fundación Oceanográfic y la Fundación Azul Marino, entre otras.

En el entorno del Puente de la Exposición, se desarrollarán actividades como Pintacaras; Pinta Coches, donde un vehículo totalmente tematizado con dibujos de la naturaleza podrá ser pintado por los peques; juegos y actividades de concienciación y un espacio musical con su speaker para animar el evento. Igualmente, este año la organización sorteará entre los participantes, debidamente inscritos, una bicicleta mountain bike, maillots de la VCV y otras sorpresas.

Itinerario verde y azul

El acceso al itinerario es absolutamente libre y gratuito. Pedalea por el Planeta se iniciará en el Puente de la Exposición por la facilidad de acceso con transporte público -dado que el metro surge allí mismo-, su centralidad y la amplitud de espacios.

El objetivo es alargar lo máximo posible el pelotón para que se vea una gran corriente azul de valencianos de todas las edades comprometidos con el consumo responsable de agua y la reducción de la huella de carbono y huella hídrica

Para respetar a todos los usuarios del cauce, se circulará por el carril bici en fila de uno: “El objetivo es alargar lo máximo posible el pelotón para que se vea una gran corriente azul de valencianos de todas las edades comprometidos con el consumo responsable de agua y la reducción de la huella de carbono y huella hídrica”, ha señalado Victoria Soltero.

Para mejorar la organización y premiar a quienes participen, la organización de Pedalea por el Planeta ha abierto una web https://tuawa.es/pedalea-por-el-planeta-2-0/ de forma que todas aquellas personas que se inscriban tendrán de regalo un bidón de ciclista que podrán rellenar in situ con agua filtrada sostenible.