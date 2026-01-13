El valenciano Schareina gana la novena etapa en motos y Sanders arrebata el liderato a Benavides

DAKAR

El piloto de Honda es uno de los candidatos al título final

El valenciano Tosha Schareina (Monster Energy Honda) se ha impuesto en la categoría de motos de la novena etapa del Rally Dakar 2026, primera mitad de la maratón que se completará el miércoles, tras la cual el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) recupera el liderato en detrimento del argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM), ahora tercero.

Schareina invirtió en los 418 kilómetros de que constó la especial un tiempo de 3h45:42, con 4:35 de ventaja sobre Sanders y 4:50 respecto al sudafricano Michael Docherty (BAS World KTM), en tanto que el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda) fue cuarto a 6:22 y Benavides cedió nada menos que 11:50.

De esta manera, Sanders domina en la general con 6:24 de ventaja respecto a Brabec y 7:05 sobre Benavides, que cae al tercer puesto, en tanto que Schareina es cuarto a 15:28 y el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) sexto a 1h05:10.

