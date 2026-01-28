Valencia-Maccabi, primer partido del curso en España con público contra un rival israelí

Los abonados del Valencia Basket, previa presentación de su DNI, podrán asistir al encuentro de la Euroliga que se celebrará este jueves en el Roig Arena ante el Maccabi Tel Aviv, según confirmó este miércoles la entidad valenciana, por lo que el encuentro será el primero ante un equipo israelí que se celebre en España con público esta temporada.

La entidad ha tomado esta decisión porque, aunque existe un informe de la Policía Nacional que recomienda jugar a puerta cerrada, es mucho menos contundente que el que les empujó a hacerlo en octubre en el duelo ante el Hapoel Tel Aviv y porque tanto la Policía Local de València como la propia Policía Nacional les han confirmado su apoyo para el dispositivo de seguridad.

Desde que en septiembre diversas protestas obligaron a cambiar el recorrido de algunas etapas de la Vuelta a España e incluso a dejarlas sin acabar, los seis partidos de competiciones europeas de baloncesto que se han disputado en España se han jugado a puerta cerrada tras la recomendación en cada caso de los informes de las fuerzas de seguridad.

Para el encuentro de este jueves hay convocada una nueva concentración de protesta que reclaman la expulsión de Israel de las competiciones deportivas por entender que tuvo una respuesta "genocida" sobre Gaza a los atentados terroristas de Hamas en octubre de 2023.

Los abonados del Valencia Basket deberán presentar su identificación para entrar al recinto y no podrán ceder sus pases. Además no se pondrán entradas a la venta ni se le facilitará ninguna al Maccabi. Igualmente se aumentarán lo controles de acceso al recinto.