El Valencia trata de cerrar al suizo Ugrinic para apuntalar el centro del campo

El Valencia CF tiene en el punto de mira a Filip Ugrinic como posible incorporación para reforzar su plantilla. El mediocampista suizo, de 26 años, encaja perfectamente en el perfil que busca Carlos Corberán.

Se trata de un jugador versátil que puede desenvolverse tanto en un rol como mediapunta o más como interior, ofreciendo equilibrio junto a un pivote defensivo y un creador, lo que permitiría liberar a Javi Guerra en tareas ofensivas si finalmente decide renovar.

Si se concreta su llegada, el club de Mestalla sumaría a un futbolista con vocación ofensiva, llegada desde segunda línea y buenos registros para su posición. La pasada campaña fue una pieza clave en el Young Boys, participando en 49 encuentros —45 como titular— y aportando 5 goles y 7 asistencias.

Ugrinic tuvo un papel decisivo en la clasificación de su equipo para la Liga de Campeones, destacando en la eliminatoria ante el Galatasaray con un gol y una asistencia, frente a un rival plagado de figuras como Icardi, Ziyech o Torreira. También acumula experiencia en Europa League.

Su rendimiento en la temporada 2023/24 le valió el reconocimiento como mejor jugador de la Superliga Suiza, un galardón que conceden tanto compañeros como rivales, lo que evidencia el respeto y la admiración que generó en la liga helvética.

Aunque nunca ha jugado fuera de Suiza, Ugrinic ha defendido los colores de la selección absoluta suiza en varias ocasiones, la más reciente durante la última edición de la Liga de Naciones.

Almeida podría salir este mercado estival

El Trabzonspor presentó una primera oferta por André Almeida que fue rechazada por el club, pero el conjunto turco insiste y ha presentado una segunda oferta que podría ser tentadora para los chés. Ahora mismo la cifra que está sobre la mesa es de 6 millones más variables y si el portugués expresa su deseo de marcharse estarían dispuestos a aumentar esa cantidad.

Si finalmente llega Filip habría demasiados jugadores para el mismo puesto, ya que lo normal es que Dani Raba juegue de mediapunta. Pese a que una operación no depende de la otra (para que llegue el suizo no tiene porque salir Almeida), sí que podría condicionar la elección del jugador.