El Valencia CF solicita al Ayuntamiento el número de cuenta para ingresar los 11'2 millones para el Polideportivo de Benicalap

El Valencia CF ha comunicado al Ayuntamiento de Valencia que acepta los 11,2 millones en los que valora la Fundación Deportiva Municipal sobre la construcción del Polideportivo de Benicalap, y según ha podido saber Onda Cero Valencia, ha solicitado el número de cuenta para realizar el ingreso en las arcas municipales.

Cabe recordar que en julio de 2024 se acordó en el pleno municipal aprobar la modificación del Plan ATE, estableciendo como requisito indispensable para el otorgamiento de cualquier licencia de edificación de obras de nueva planta sobre las parcelas con aprovechamiento lucrativo que tengas asignado un uso dominante terciario el ingreso del coste total IVA incluido de la construcción del polideportivo municipal.

El club ha solicitado el número de cuenta antes incluso de haber cursado el permiso pertinente para el inicio de las obras.

Onda Cero ya informó de que este paso, se daría antes de finalizar este 2025 y la Alcadesa de Valencia, Mario José Catalá, confirmó hace un par de semanas que habría "pronto", noticias al respecto. Este es un paso más, y de obligado cumplimiento, de cara a que el nuevo estadio vea la luz en 2027