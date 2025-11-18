El Valencia presentará un presupuesto de 102,1 millones y no preve beneficios ni pérdidas

El Valencia presentará en su junta general de accionistas del próximo 17 de diciembre un presupuesto de 102,17 millones para la temporada 2025-26 que no prevé ni beneficios ni pérdidas.

La pasada campaña, el club presentó a sus accionistas un presupuesto de 99 millones de euros para la campaña 2024-25, unas cuentas que se han cerrado con un beneficio antes de impuestos de 2,2 millones de euros.

Según las cuentas que presentará la entidad, la deuda de club ha crecido de los 300 a los 382 millones, aunque se ha variado el plazo de la mismas y la deuda a largo plazo pasa a ser de 302 millones de euros.

Esas cuentas de la campaña 24-25 incluyen también un aumento de 7,2 millones a 9,5 millones de los ingresos por competiciones y amistosos, una partida que incluya la venta de entradas para los partidos o el amistoso disputado en México; y también un crecimiento de los ingresos de publicidad y patrocinios de 16,4 millones a 17,9 millones.

En la presente campaña, el club prevé ingresar 18 millones por abonos, 20 por comercialización y publicidad y entradas, 37 en la partida que incluye la venta de jugadores, algunas de las cuales ya ha realizado, y 55 por derechos televisivos.

En cuanto al apartado de gastos, el más elevado son los 74,23 millones vinculado a la plantilla deportiva del club. También hay 12 dedicados a la amortización de jugadores fichados en otros ejercicios.

Por otro lado, los ingresos por retransmisiones bajaron de 60,11 millones a 53, 2 millones, un escenario previsto por el acuerdo con el fondo CVC, que aportó al club un préstamo sin intereses a cambio de un porcentaje anual de sus ingresos televisivos, pero agravado por la clasificación deportiva del equipo.