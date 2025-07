El Valencia se prepara para su tercer partido de pretemporada

El Valencia CF afronta esta tarde su tercer compromiso amistoso con el objetivo de mostrar una mejor cara que la vista en la derrota frente al CD Castellón (1-2) y en el empate a cero ante el CD Leganés.

Esta vez el rival será el Olympique de Marsella, en un encuentro que se disputará en el Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona a partir de las 20:45 horas. Podrá seguirse a través del canal de YouTube del Valencia y a través de "À punt" y "Gol".

Hoy el equipo no juega en casa y Corberán buscará que su equipo dé un paso adelante en solidez y competitividad. Hasta hora el Valencia CF no ha convencido a la afición y el partido de esta tarde es una nueva oportunidad para hacerlo.

Jugadores con los que cuenta Corberán

Los partidos amistosos sirven para hacer pruebas y notar sensaciones, por lo que los jugadores de la cantera tendrán un gran papel. Los canteranos que ha probado el técnico valenciano hasta ahora son: David Otorbi, Pablo López, Alejandro Panach, Rubo Iranzo, Gurendal, Andrés Caro y Lucas Núñez.

Por otro lado, tanto Agirrezabala como Raba ya han debutado en los anteriores amistosos. Por su parte, Copete ya es oficialmente jugador del Valencia CF, pero no formará parte de la expedición a Tarragona ya que sólo trabajó ayer con el grupo y aterrizó en Valencia el pasado domingo.

Con quien no ha contado hasta ahora el técnico es con Hugo Guillamón y con Cenk Özkacar, a los que el club ya ha comunicado que tienen que buscar una salida porque no rentan en los plantes deportivos para esta temporada. A esta situación se suma Sergi Canós, quién si jugó los anteriores encuentros, pero que hoy no ha viajado.

Baja de última hora

Esta mañana el Valencia CF daba a conocer el parte médico de Stole Dimitrievski, que sufre un traumatismo en el hombro izquierdo. A día de hoy su futuro es incierto y está lesión puede ser un punto clave en el transcurso del mercado.

El resto de jugadores del primer equipo están disponibles a excepción de los lesionados Thierry Correia que seguro que no estará para el inicio de liga; y Alberto Marí que es duda tras tener que retirarse del campo en el primer amistoso.