El Valencia nubla la mirilla del Tenerife y Taylor le hace un agujero

Valencia Basket, con un notable esfuerzo defensivo, logró este domingo nublar la mirilla de larga distancia del La Laguna Tenerife, que tras dominar la primera parte con un brillante porcentaje de tiro de tres perdió puntería y acabó superado en este duelo en la cumbre de la Liga Endesa en el que un certero Kam Taylor lideró los ataques locales.

Llegaba el Tenerife como el equipo con mejor porcentaje de tiro de tres de la Liga, un 40,1%, y aunque no se quedó tan lejos puesto que firmó un 34%, en realidad tras acertar con 7 de sus primeros 10 tiros, después solo acertó en 5 de los siguientes 25, un decreciente acierto que marcó el choque.

Arrancó el equipo tinerfeño con dos triples en sus dos primeros intentos. De hecho, su buena puntería le impulsó durante los dos primeros cuartos. El equipo aurinegro anotó nueve de sus dieciséis tiros desde 6,75 en la primera mitad, un brillante 56% que llevó de calle a los locales.

El Valencia, que llegaba como segundo en porcentaje y primero en número de tiros de tres, jugó de inicio al despiste y cercó el aro rival, con descuelgues de sus interiores y con penetraciones de los pequeños. Tras obligar a su rival a cerrarse, empezó a tirar de lejos y pudo seguir la estela visitante pese a los buenos minutos de Wesley Van Beck (25-28, m.10).

Los locales, menos afinados en el tiro exterior, aguantaron el chaparrón de triples visitante pero entendieron que debían apretar la defensa de primera línea para rebajar la efectividad de su rival. En el otro lado de la pista, las penetraciones del elegante Omari Moore le permitieron mantenerse al acecho (42-43, m.20).

El Tenerife arrancó igualmente la segunda parte tratando de sumar de tres en tres pero, a diferencia de la primera, esta vez erró sus tres primeros lanzamientos y el Valencia, crecido por la influencia de su defensa en esos fallos, asumió el mando, liderado por un sereno Kam Taylor y por el bullicioso Montero (55-47, m.25).

Ocho lanzamientos de tres seguidos llegó a errar el equipo tinerfeño y el Valencia abrió brecha hasta llevarla a la decena de puntos con canastas cerca del aro. El guión del encuentro parecía definido a favor de los locales pero Txus Vidorreta trató de darle un giro con una defensa zonal, un clásico de los últimos rivales 'taronja'.

Pero Nate Reuvers desactivó esa opción con dos tiros abiertos y con una serie de tapones sobre Marcelinho Huertas que minaron la moral tanto como el largo repertorio ofensivo de Taylor, despedido por el Roig Arena al grito de MVP con sus 23 puntos y una lectura envidiable.

No dejo de pelearlo el Tenerife, especialmente Giedraitis pero su falta de puntería lastró sus opciones y acabó por ceder una cómoda victoria al Valencia, que se asegura así seguir en el grupo de cabeza de la clasificación.