El Valencia mide su fortaleza en el Roig Arena ante un Estrella Roja lanzado

El Valencia Basket, tras haber ganado todos los partidos de la Euroliga que ha jugado con público en el Roig Arena, recibe este viernes al Estrella Roja, que es el equipo más en forma de la competición tras haber vencido en ocho de sus últimos nueve encuentros en la competición.

El conjunto de Pedro Martínez ha ganado cuatro de sus cinco partidos como local y solo ha perdido el que disputó a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv. Esa fortaleza ante los suyos sostiene un balance global con seis victorias y cinco derrotas.

El Estrella Roja está encaramado a la segunda posición con un balance con ocho triunfos. Tras sufrir dos derrotas en las dos primeras jornadas, un mal inicio que le costó el cargo a Ioannis Sfairopoulos, el equipo serbio, primero con el asistente Tomislav Tomovic, y ya después con Sasa Obradovic, solo ha perdido un encuentro.

De esos nueve partidos, seis los ha jugado en casa y todos los ha ganado. De los tres que ha jugado como visitante, logró vencer en las pistas del Fenerbahce y del Maccabi y cayó en la del Dubai.

Dos de las piezas clave de la rotación de Obradovic son dos ex del Valencia como Nikola Kalinic y Semi Ojeleye. En el caso de este último será la primera vez que se enfrente a su ex equipo desde que salió del club este pasado verano. En la plantilla serbia hay otro extaronja como el cubano Jasiel Rivero, pero que está actualmente lesionado y es baja.

Completan la columna vertebral serbia, los exteriores estadounidense Codi Miller-McIntyre y Jared Butler y los interiores Dejan Davidovac, Ognjen Dobric y Donatas Motiejunas.

La plaga de lesiones que arrastra el equipo de Belgrado le ha llevado a acortar su rotación lo que lleva a que varios jugadores, especialmente Milller-McIntyre, hayan sobrepasado los 30 minutos en la pista en los últimos choques. El Valencia puede tratar de aprovechar esa situación con su habitual alto ritmo de juego.

Eso sí, el conjunto serbio podría recuperar para este encuentro a jugadores como Chima Moneke y Jordan Nwora. Incluso Devonte Graham ha vuelto a los entrenamientos.

Pese a sus problemas físicos, el Estrella Roja también es un equipo de alta anotación. Si el Valencia es el segundo en esa clasificación con 90 puntos por choque, el conjunto serbio es sexto con 87,7 por partido.

Para este encuentro, el técnico Pedro Martínez volverá a tener a su disposición a los quince jugadores que componen actualmente su plantilla. En los últimos tres encuentros Sergio De Larrea ha sido siempre uno de los elegidos para no jugar.