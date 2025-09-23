El Valencia luchará contra el Español para romper la mala racha fuera de casa

El Espanyol recibirá este martes al Valencia después de perder contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-0), un resultado que trunca su buen inicio de curso, con diez puntos de quince posibles, pero que no dinamita la moral del grupo, dispuesto a lograr un nuevo triunfo en el RCDE Stadium ante un conjunto ché reanimado por su triunfo ante el Athletic Club.

El conjunto blanquiazul llega al partido con la moral alta pese a la última derrota. El proyecto ha demostrado solidez y la plantilla tiene recursos para afrontar el que será el segundo partido en cuatro días, lo que podría dar pie a que el cuerpo técnico haga rotaciones para refrescar el once.

El entrenador, Manolo González, no podrá contar con el delantero Pere Milla, sancionado. El resto del grupo, sobre el papel, está disponible para medirse al Valencia este martes.

El Espanyol confía en su fortaleza como local. Los periquitos han ganado los tres partidos que han disputado en casa y son, junto al Valencia y el Barcelona, el segundo equipo que más marca como anfitrión (seis dianas), por detrás del Villarreal, con nueve tantos como anfitrión.

Las cinco últimas visitas de los valencianistas al RCDE Stadium se han saldado con tres empates y una victoria para cada equipo, por lo que ambos conjuntos intentarán romper a su favor este equilibrio estadístico.

El Valencia llegará al duelo tras haber logrado ante el Athletic una balsámica victoria este sábado. El equipo de Carlos Corberán necesitaba reponerse de la goleada del Barcelona y lo hizo con un triunfo en un partido en el que no estuvo fino, pero en el que supo aprovechar la expulsión de Dani Vivian liderado por Baptiste Santamaría.

Los valencianistas salieron reforzados en su autoestima para encarar la que será su tercera salida de la temporada, después de no haber sido capaz de sumar ningún punto en los campos del Osasuna y del Barça.

De hecho, el equipo valenciano no ha sido capaz de marcar ningún tanto lejos de Mestalla aún esta temporada.

A falta del último entrenamiento antes del partido, no se prevé ninguna baja para visitar el RCDE Stadium y tras el triunfo ante el Bilbao se entiende que Corberán mantendrá el sistema 1-4-4-2 que dibuja de manera habitual y del que prescindió ante el Barcelona.

Con la portería en manos de Julen Agirrezabala y una línea de cuatro asentada con Foulquier, Diakhaby, Tárrega y Gayà; en el centro del campo se han consolidado Javi Guerra y Baptiste Santamaría pero el frente de ataque está más abierto a cambios.

Danjuma apunta a ser el gran titular, mientras que Hugo Duro y Dani Raba se disputarían el puesto. Luis Rioja, que fue suplente ante el Barcelona, y Diego López, completarían el ataque.