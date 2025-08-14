El Valencia iniciará LaLiga este sábado con todos los jugadores inscritos

Este sábado 16 de agosto el Valencia CF arranca LaLiga frente a la Real Sociedad en Mestalla. El conjuto ché se ha reforzado a lo largo de este mercado estival y son 6 los fichajes que podremos ver en acción a partir de este fin de semana.

El único de las nuevas incorporaciones que faltaba por inscribirse era Filip Ugrinic, pero esta mañana el club ha hecho los deberes y lo ha incrito, por lo que ya tiene a todos los jugadores en regla.

Corberán cuenta con todos los nuevos para el partido ante el conjunto Donostiarra, pero con quien no lo hace es con Fran Pérez y Almeida, ya que el futuro de ambos está cerca de encontrarse lejos de las fronteras valencianas.

Los descartes Guillamón y Canós tampoco jugarán. Su salida no está tan cerca de concretarse como lo está la de los otros dos, pero llevan en la grada desde el principio de la pretemporada y ni siquiera entrenan con el grupo.

El que sí ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros hoy ha sido Hugo Duro, que tras salir con molestias del Taronja y ejercitarse en solitario estos dos días atrás, ya está de vuelta.

Se complica la vuelta a Mestalla de Guedes

El exvalencianista Gonçalo Guedes que se fue traspasado a Inglaterra por 30 millones, ha vuelto a España esta temporada para jugar en la Real en calidad de cedido con una opción de compra de 4 millones.

En la temporada 23/24 jugó la segunda mitad de la competición en el Villarreal, pero no llegó a pisar la capital de provincia, ya que el partido de vuelta ante su exequipo era en Castellón. Todo parecía indicar que este fin de semana iba a ser su vuelta a Mestalla, de hecho en su presentación reconoció que el estadio del Valencia era un "lugar especial" para él. Sin embargo, de momento el portugués aún no ha podido ser inscrito porque el conjunto vasco cumple el cupo de 25 jugadores y necesita liberar a alguno de ellos en estas 48 horas para que el extremo pueda jugar.

Otro exvalencianista que sí está inscrito y podría jugar es Sadiq. El club no le quiere y la vuelta al Valencia es una opción, pero de momento es propiedad de la Real Sociedad y estaría disponible para el sábado si fuera preciso.

Gourlay habló de posibles nuevas incorporaciones

Ayer a las 13 horas tuvo lugar en Mestalla la primera rueda de prensa que concedía el nuevo CEO, Ron Gourlay. La comparecencia se extendió a una hora y cuarenta minutos, tiempo suficiente para responder todas las preguntas que se le plantearon.

Entre estas cuestiones se habló de si todavía quedaban jugadores por llegar y el escocés no dudó en afirmar que podría ser: "Quizás se pueda fichar algo más mientras el mercado esté abierto". Esto no fue lo único que dijo al respecto; se reafirmó más adelante, aunque más cauteloso: "Si no ficháramos a nadie más creo que tenemos una plantilla competitiva, pero el mercado está abierto y si hay una oportunidad adecuada de incorporar a alguien más lo haremos".