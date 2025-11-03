El Valencia no encuentra freno a su caída

El Valencia terminará la jornada en descenso por segunda vez consecutiva después de la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Carlos Corberán no encuentra freno a la caída de un equipo que en nada se parece al de la temporada pasada y que ya arrastra seis jornadas seguidas sin ganar.

De los 33 puntos disputados hasta la undécima jornada, el Valencia tan solo ha sido capaz de sumar 9 que le colocan el antepenúltimo de la clasificación. Los valencianistas llevan más de un mes sin ganar y, después de esa victoria ante el Athletic en Mestalla, han empatado dos partidos y perdido cuatro. Unos números de descenso.

El Valencia tan solo lleva dos puntos más que a estas alturas llevaba el equipo de Rubén Baraja la pasada temporada, que fue destituido antes de Navidad. En su lugar llegó un Carlos Corberán que, como pasó en su día con la llegada del ‘Pipo’, le cambió la cara al equipo y evitó el descenso.

Pero esta temporada no queda nada de ese equipo que logró una segunda vuelta con números de Liga de Campeones, incluso ganando en el Bernabéu diecisiete años después.

El equipo de Corberán siempre era competitivo, a excepción de sus partidos contra el Barcelona, que se cerraron con goleadas al igual que esta temporada, pero este año se ha diluido.

El Valencia ha empeorado en todas las facetas. Es el segundo equipo que más goles recibe y el tercero que menos goles mete. Los jugadores están lejos de su mejor nivel, faltos de ideas y de confianza. El equipo no tiene carácter, personalidad, garra ni recursos.

A esto, se suma que los fichajes no han suplido con garantías salidas como la de Cristhian Mosquera o Enzo Barrenechea, dos parcelas en las que el equipo blanquinegro está sufriendo.

Bajo la supervisión del director general de fútbol, Ron Gourlay, con pasado en equipos como el Chelsea o Manchester United, el equipo tampoco funciona. El directivo escocés llegó en mayo con el objetivo de devolver al club a la élite del fútbol europeo y que juegue en competición europea en el Nou Mestalla, pero, después de la primera ventana de fichajes, el Valencia sigue siendo un equipo de mínimos desde la llegada de Peter Lim. La crisis se agrava más cada jornada.