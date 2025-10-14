El Valencia CF empieza a comercializar su oferta hospitality para el Nou Mestalla

El Valencia CF da un paso decisivo hacia el futuro y sale a la venta con su inigualable oferta de productos Hospitality para el Nou Mestalla, diseñada junto a Legends, referente mundial en experiencias premium dentro del sector del entretenimiento y el deporte.

El nuevo estadio va unido al diseño de una propuesta nunca vista en la ciudad, que servirá para disfrutar de eventos deportivos y de entretenimiento los 365 días del año, con el máximo confort y servicios premium. Y, es que, hablamos de mucho más que un campo de fútbol: será la casa de todos los valencianistas, un lugar donde la emoción, la innovación y la hospitalidad proporcionarán experiencias únicas.

Con el Nou Mestalla, el Club multiplicará por trece su oferta actual de Hospitality, pasando a disponer de más de 6.500 asientos premium -casi un 10% de la capacidad total del estadio- dotados de la mayor exclusividad y personalización. Esta ampliación histórica no solo refuerza el compromiso del Valencia CF con la excelencia, sino que además garantiza que el nuevo estadio cumpla con las recomendaciones establecidas por LALIGA y se sitúe a la altura de los recintos deportivos más avanzados de Europa.

La propuesta incluye 10 modalidades de productos Hospitality diseñados para adaptarse a los diferentes gustos, precios y necesidades de cada usuario. Entre sus principales beneficios, destacan las ubicaciones privilegiadas en el estadio y una cuidada oferta gastronómica disponible antes, durante y después de cada partido. Además, cada producto incorpora una serie de ventajas adicionales que enriquecen la experiencia y varían en función de la categoría elegida.

Sin duda, espacios en los que tanto empresas, como familias y grupos de amigos aficionados, tienen la oportunidad de disfrutar del fútbol desde una perspectiva inigualable.

La comercialización de los productos de Hospitality ya está en marcha y se llevará a cabo de forma gradual. En esta primera fase de comercialización, saldrán a la venta las Suites, priorizando a los actuales abonados y clientes del área VIP, quienes serán contactados de forma directa.

Así mismo, cualquier aficionado, independientemente de si es abonado o no, tendrá la oportunidad de asegurarse un lugar en este proyecto histórico y entrar en lista de espera. De esta manera, podrán adelantarse a la reserva de abonos para el público general, prevista para después del verano de 2026.