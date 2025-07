El Valencia disputará su primer encuentro de pretemporada con el equipo por hacer

El Valencia 25-26 dará el pistoletazo de salido con un derbi ante el Castellón y una plantilla cogida con pinzas.El pasado 1 de abril, Onda Cero Valencia ya contó el mercado al que se enfrentaba el entonces responsable de la parcela deportiva Miguel Ángel Corona, el más difícil de los últimos años, con 17 operaciones pendientes de cerrar entre salidas y renovaciones.

Sin embargo todo dio un giro radical con el nombramiento de Ron Gourlay como CEO de fútbol, algo que en teoría se producía para dar un cambio de rumbo al club y devolverlo a la lucha por Europa, pero la realidad es que desde que fue nombrado el pasado 29 de mayo, el club ha perdido a Mosquera, Mamardashvili, Yarek, Umar Sadiq, Rafa Mir, Max Aarons, Iván Jaime y Enzo Barrenechea, y tan sólo ha incorporado dos efectivos.

Que Corona ha perdido poder en el Valencia no es ningún secreto, sin embargo, y pese al cambio de gestión en el club, todo sigue igual.

Sin cedidos y sin renovaciones

Casi dos meses después, sólo ha dado su aprobación a la llegada de Raba y Agirrezabala, pero ha sido incapaz de renovar hasta el momento a Mosquera (que se ha marchado al Arsenal), Diego López, Javi Guerra o César Tárrega, pilares fundamentales para Corberán la pasada temporada, tan sólo ha alcanzado un acuerdo por Jesús Vázquez.

¿Qué ha estado haciendo Gourlay desde su llegada? Es todo una incógnita. Yarek ha salido al PSV por 10 millones de euros, y cerca de 20 dejará Mosquera en las arcas del club, que negocia la incorporación de Copete tratando de rebajar los 4 millones que pide el RCD Mallorca por el. Es decir, que se va a invertir un 15% (que será menos) de lo ingresado en reforzar el eje de la zaga.

Se entiende pues, que el club no igualase la oferta del Benfica por Barrenechea de 15 millones de euros, porque el club no está en esas. Se ha transmitido a la plantilla y el entorno del Valencia que el objetivo tiene que ser Europa pero los pasos que se han dado, repiten el camino recorrido en campañas anteriores, al menos hasta el momento.

En cuadro para el debut

Corberán no tendrá por tanto, demasiadas herramientas para el primer encuentro de pretemporada. Pese a que todavía queda un mes para que arranque la competición y 15 días más para que cierre el mercado, la realidad a día de hoy es que la plantilla está mucho más descompensada que la pasada campaña.

El once titular que ahora mismo tiene el técnico valencianista pasa por Agirrezabala en portería con Foulquier (en espera de la vuelta de Thierry), Tárrega, Diakhaby y Gayá en defensa, con Pepelu, Javi Guerra y Almeida en el centro del campo y Diego López, Luis Rioja y Hugo Duro en el ataque.

No hay recambios, o muy pocos. Salvo Raba, Dimitrievsky (si no sale), Jesús Vázquez, o Fran Pérez, no tiene de donde tirar el técnico, que no cuenta con Canós, Alberto Marí, Guillamon, Özakar o Eray Cömert (aunque este igual se queda como cuarto central en plantilla).

Con esta realidad echa a andar el Valencia CF 25-26, y pese a ello, se han superado los 40.000 abonados. La afición ha respondido, como siempre, está por ver si el club despierta o sigue sumido en la mediocridad de las temporadas pasadas.