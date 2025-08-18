El Valencia Basket ya tiene el calendario de para la Liga ACB 2025/2026

Arranca la cuenta atrás para que de comienzo la Liga ACB y el Valencia Baket ya tiene el calendario para la temporada 2025-2026

La primera competición que se disputará será la Supercopa Endesa que tendrá lugar entre el 27 y 28 de septiembre en el Palacio José María Martín Carpena de Málaga con el Unicaja como anfitrión, junto a Real Madrid, Valencia Basket y La Laguna Tenerife.

Una vez finalice la Supercopa será el inicio de una temporada liguera ilusionante para el equipo dirigido por Pedro Martínez que estrena estadio y con record hístórico de abonados.

La primera jornada del conjunto taronja será el domingo 5 de octubre en el Roig Arena contra el Barça y la última también en casa frente el Dreamland Gran Canaria entre el 28, 29 y 30 de mayo.

No se puede perder la vista a partidos señalados como los encuentros ante el Real Madrid el 17 o 18 de enero en el Wizink centery la vuelta en casa el 25 o 26 de abril; o el partido de vuelta frente al Barça Basket en el Palau Blaugrana el 23 o 24 de mayo.

Tampoco hay que perderse la Copa del Rey que se disputará en el propio Roig Arena del 19 al 22 de febrero donde los taronja serán los anfitriones.