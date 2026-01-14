Valencia Basket es la revelación de la primera vuelta de la Euroliga; Pedro Martínez mejor técnico; y Larry joven

Valencia Basket ha sido el equipo mayoritariamente escogido como el más sorprendente de la Euroliga en el sondeo de mitad temporada de los directores generales o deportivos de los clubes de esta edición, una encuesta en la que Pedro Martínez también ha sido el más el elegido como mejor entrenador y Sergio 'Larry' De Larrea como mejor joven.

En esa encuesta, solo un equipo de la acb, el Barcelona, aparece entre los candidatos a estar en la Final Four de Atenas. El equipo catalán lo es para un 50% de los encuestados, empatado con el Olympiacos. Abren la lista el Panathinaikos, con un 95%; el Fenerbahce, con un 85%; y el Hapoel Tel Aviv, con un 60%.

La elección del Valencia como equipo más sorprendente ha tenido un 75% de apoyos, uno de los porcentajes más altos de los resultados de las preguntas planteadas tras el final de la primera vuelta de la competición.

Valencia Basket cerró este lunes su maratón de ocho encuentros en menos de dieciséis días con un balance de seis triunfos y dos derrotas y con la lesión de Nate Reuvers, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo | EFE/Miguel Ángel Polo

El conjunto 'taronja' también es el más elegido como el equipo más divertido de ver, algo que ha concentrado el 50% de apoyos, y como el rival más incómodo, en lo que coinciden el 35% de los directores generales.

En esa estela, el técnico catalán Pedro Martínez es el que más apoyos ha concentrado como mejor entrenador en la primera vuelta de la fase regular con un 45% de votos.

De Larrea, el mejor joven

En cuanto a las estrellas emergentes, De Larrea domina con un 35% de las respuestas sobre Saliou Niang, el jugador del Virtus Bolonia.

El argentino Facundo Campazzo, jugador del Real Madrid, comparte con el veterano Kostas Sloukas, del Panathinaikos la condición de mejor pasador, mientras que el griego es además el mejor líder para un 40% de los encuestados.

El 20% de los 'managers generales' ficharían para sus equipos a Kendrick Nunn, del Panathinaikos, el jugador que tiene más apoyos (20%). Tras él comparten un 10% de los votos Walter Tavares, del Real Madrid, Alpha Diallo, del Mónaco y Talen Horton Tucker, del Fenerbahce.

Nunn domina también el sondeo como jugador más espectacular del torneo hasta ahora (25%) pero igualmente como el mejor en los momentos decisivos (40%).

Alpha Diallo ha sido elegido como mejor defensor, con un 30% de apoyos, en un planteamiento en el que Taveres tuvo el 15%. Andreas Obst, del Bayern Múnich, domina como mejor tirador con un 50% de apoyos.

Aún así, el MVP, el jugador más completo en este primer tramo, ha sido para Elijah Bryant, del Hapoel Tel Aviv, con un 30% por delante de Sasha Vezenkov, del Olympiacos (20%) y Nunn (15%).