Valencia Basket quiere prolongar su arranque perfecto en la pista del Barcelona

Valencia Basket visitará este viernes en la tercera jornada de la fase regular de la Euroliga la pista del Barcelona con la idea de prolongar el arranque perfecto de temporada, que le ha hecho ganar tanto el título de la Supercopa, como los dos primeros encuentros de la competición continental y su debut en la acb precisamente ante el equipo catalán.

Eso sí, el Valencia no ha sido capaz de ganar en la cancha del equipo catalán en ninguna de las cinco visitas que le ha realizado en partidos europeos. En su última visita en la Euroliga, en la campaña 2023-24, cayó por un ajustado 74-71. De los cinco choques que ambos han disputado en torneos continentales en la Fonteta, los locales solo ganaron dos.

El pasado domingo el conjunto de Pedro Martínez se impuso en el Roig Arena al de Joan Peñarroya en un encuentro en el que dominó el partido de principio a fin y en el que acabó por doblegar a su rival liderado por un certero Darius Thompson.

Tras el choque, el técnico del equipo 'taronja' subrayo el "estropicio" que les hizo el Barcelona en el rebote y advirtió a los suyos que solo si mejoran en esta estadística tendrán opciones de ganar como visitantes.

En cambio, con el argentino Nico Laprovittola de baja en el equipo azulgrana, los exteriores del Valencia dominaron el ritmo del juego y el choque aceleró el ritmo y llevó a un intercambio de posesiones en el que el equipo de Pedro Martínez está mucho más cómodo.

En ese encuentro del domingo reapareció tras no haber podido jugar en los primeros cuatro encuentros de la temporada el exterior Brancou Badio. Seguirán de baja para este encuentro Jean Montero, Yankuba Sima y Xabi López Arostegui, que ya se entrena con el equipo pero aún no debutará.

Con Badio ya disponible y el temporero Ike Iroegbu aún en el equipo, el entrenador catalán deberá hacer un descarte técnico para el choque, siempre que no haya contratiempos físicos de última hora.

El Valencia, tras haberse impuesto en la cancha del ASVEL Villeurbanne y en su casa ante el Virtis Bolonia, fue uno de los tres únicos equipos de la competición en imponerse en sus dos primeros encuentros.

De los otros dos, el Hapoel Tel Aviv ha perdido ya en esta tercera jornada y el Zalgiris visita este viernes al Bayern Múnich. Una tercera victoria, aseguraría al Valencia permanecer en la cabeza de la clasificación e incluso le podría hacer líder en solitario.

El Barcelona, por su parte, ha jugado sus dos partidos como visitante y tras caer en la cancha del Hapoel, logró una meritoria victoria en la pista de potente Panathiniakos.