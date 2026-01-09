Valencia Basket quiere explotar las dudas de Unicaja y amarrar ser cabeza de serie en su Copa

Valencia Basket recibe este sábado en el Roig Arena en la décimo quinta jornada de la fase regular de la Liga Endesa a un Unicaja con dudas y lo hace en busca de una victoria le puede permitir amarrar ser cabeza de serie para el sorteo de la Copa, un torneo del que será anfitrión.

Además, vencer al equipo malagueño reforzaría sus opciones en la pelea que mantiene con el Real Madrid por acabar la primera vuelta como líder, un logro que se premia con la disputa el jueves y no el viernes de los cuartos de la Copa y que en caso de acceder a semifinales da un valioso día de descanso.

El encuentro será el séptimo que juegue el Valencia en catorce días, por lo que el desgaste físico y mental acumulado puede ser un factor a tener en cuenta ante un rival mucho más fresco aunque sin tantas buenas sensaciones. El Unicaja jugó su último encuentro el pasado 3 de enero y desde entonces el conjunto 'taronja' ha disputado tres partidos.

Además, el Valencia afronta el encuentro tras haber sido derrotado por el AS Mónaco este jueves, en un encuentro en el que la defensa de su rival, ágil y física, cortocircuitó sus ataques tanto en transición como estáticos. La 'digestión' de ese encuentro será otro de los factores que marque este choque.

El Valencia llega a esta cita como segundo clasificado de la Liga Endesa con 11 triunfos y con su encuentro ante el Casademont Zaragoza aún por disputarse tras haber sido aplazado. El Unicaja es octavo con ocho triunfos.

Para ser cabeza de serie y evitar a los rivales teóricamente más complicados en los cuartos de final de la Copa hay que acabar la primera vuelta entre los cuatro primeros y el Tenerife, que es quinto, tiene nueve triunfos, los mismos que el Joventut.

Una victoria del Valencia unida sendas derrotas de canarios y catalanes le supondría asegurar matemáticamente esa condición de cabeza de serie y aunque ambos ganaran si el conjunto de Pedro Martínez vence tendrá virtualmente asegurado esa ventaja.

El Unicaja llega al Roig Arena con dudas, después de haber sufrido tres derrotas en sus últimos cuatro choques de la acb. Entre los equipos que le han derrotado en estas semanas están dos de la Euroliga, como el Real Madrid y el Kosner Baskonia, pero su último verdugo fue el Río Breogán, de mucho menos presupuesto. Tras ese choque, Ibon Navarro reclamó a los suyos más energía y concentración.

El encuentro será el segundo que disputen estos equipos esta campaña, puesto que ambos abrieron la campaña en la semifinal de la Supercopa que se disputó en Málaga, un choque en el que el Valencia se llevó la victoria pese a las bajas que arrastraba por un ajustado 87-93.

Con toda la plantilla disponible, Pedro Martínez deberá hacer tres descartes. El jueves ante el Mónaco los elegidos fueron Sergio De Larrea, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima, que como Kameron Taylor se mediría en caso de su jugar al que era su equipo hasta este verano.

