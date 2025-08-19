El Valencia Basket vuelve a los entrenamientos con caras nuevas

El Valencia Basket ha comenzado oficialmente la pretemporada 2025-26 con su primera sesión grupal bajo la dirección de Rubén Burgos y su staff técnico. Tras superar las revisiones médicas realizadas en Quirónsalud, las jugadoras ya se han puesto en marcha sobre el parqué de L’Alqueria del Basket.

Burgos, tras el estreno del curso, destacó que el equipo aún se encuentra en fase de conformación: “Estas dos primeras semanas trabajaremos con un grupo mixto, en el que se combinan integrantes del Challenge con jugadoras del primer equipo. Estamos ajustando cargas según cada necesidad individual, reforzando nuestra identidad y dando continuidad a la base del proyecto. Siempre hay aspectos en los que crecer, porque si no mejoras, retrocedes. Queremos que las nuevas incorporaciones se adapten rápido, sientan el club como su casa y aprovechemos la ilusión y el buen tono físico con el que han llegado tras el verano”.

Las jugadoras que tan buen nivel dieron la pasada temporada han podido ejercitarse junto a las recién llegadas Marija Lekovic y María Araujo, además de la vinculada Paula Saravia y varias jugadoras del LF Challenge.

En cuanto a las incorporaciones internacionales, Tanaya Atkinson acaba de aterrizar en València y pasará las pruebas médicas en breve, mientras que Kayla Alexander y Alina Iagupova se sumarán próximamente. Por su parte, Leo Fiebich lo hará más adelante, ya que actualmente disputa la WNBA con New York Liberty.