Valencia Basket colidera la Euroliga tras 20 jornadas y mañana recibe al AS Mónaco, 4º clasificado

El Valencia Basket continuará en lo más alto de la clasificación de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 tras imponerse este martes a domicilio al Estrella Roja serbia por un contundente 89-106, tras un partido donde impuso su ritmo ofensivo desde el principio y donde mostró madurez para sujetar la reacción local mediado el tercer cuarto.

El equipo valenciano sumó su decimocuarto triunfo en la máxima competición continental y sigue arriba junto al Hapoel Tel Aviv israelí después de otra exhibición en ataque que le llevó a superar el centenar de puntos, liderado por un gran Jean Montero, autor de 25 puntos.

El dominicano fue el brazo ejecutor de un equipo donde otros cuatro jugadores (Kam Taylor, Omar Moore, Branco Badiu y Braxton Key) superaron los dobles dígitos y que repartió 25 asistencias, pero que tras irse al descanso con el partido controlado vio cómo su rival se acercaba peligrosamente en el marcador. Los 'taronja' mantuvieron la calma y se volvieron a escapar para tener una victoria plácida, la primera a domicilio ante el equipo serbio en la Euroliga.

El Valencia Basket no dio respiro desde el salto inicial, evidenciando que está en un estado de gracia, donde sobresale su nivel ofensivo, que oscurece en ocasiones el buen trabajo también atrás de los de Pedro Martínez. El triple funcionó desde el principio y desde comenzó a quebrar la resistencia del equipo local, por detrás ya desde muy pronto.

Además, la irrupción en la pista del 'eléctrico' Jean Montero catapultó aún más a los 'taronja'. Siete puntos del base dominicano lanzaron a los visitantes y un impulso más de Branco Badiu dejó clara en el electrónico de la Sala Pionir quién mandaba el partido (20-34).

El Estrella Roja intentó apretar más en defensa y por momentos logró que el Valencia Basket perdiese algo de eficacia anotadora. El equipo valenciano replicó también en defensa y desde el tiro libre acertó a mantener su renta en la decena de puntos a la espera de que volviese la inspiración ofensiva.

Y fue de nuevo Montero el que mejoró las cosas para que los de Pedro Martínez se fuesen por encima de los 50 puntos y con una buena renta a los vestuarios (36-54) ante un rival que no encontraba el acierto exterior, sobre todo en el triple, con un pobre 3/14 y con la necesidad de una mejor versión de Codie Miller-McIntyre y Jordan Nwora.

Y este último espabiló tras el descanso y salió 'enchufado' en la reanudación del choque donde el Valencia Basket se vio superado por la intensidad del Estrella Roja. Un demoledor 13-0 de parcial con un Nwora letal (16 puntos en este tercer cuarto) en ataque abrió un nuevo encuentro (50-54).

Sin embargo, los visitantes supieron aguantar. Un triple de Badiu rompió el delicado momento y les impulsó en otro estirón (50-63), replicado de nuevo por Nwora (64-68), en lo que sería el último arreón de los locales. El Valencia Basket se volvió a entonar y entre el final del periodo y el inicio de los últimos diez minutos le devolvió la moneda con un vital 0-14 para lograr una gran ventaja que esta vez ya no dejó escapar.