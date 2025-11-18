VALENCIA BASKET

Valencia Basket celebrará su junta de accionistas en el Roig Arena el 11 de diciembre

El club elije su nueva casa para una junta en la que se conocerá el impacto real del cambio de instalación

Agencias

Valencia |

Valencia Basket celebrará el próximo 11 de diciembre su junta general de accionistas y presentará las cuentas de un ejercicio marcado por su traslado al Roig Arena, que acogerá por primera vez ese acto, según ha informado el club.

Entre los puntos del orden del día destaca la ratificación de la aprobación de la suscripción de "varios contratos" con Licampa 1617, la sociedad del empresario y máximo accionista del club, Juan Roig, que ha construido y explota el Roig Arena.

El pasado curso el club aprobó un presupuesto para la campaña 2024-25 de 27,5 millones de euros con una aportación de sus mecenas y principales accionistas, Juan Roig y Hortensia Herrero, de 19,74 millones de euros.

El presupuesto neto para el primer equipo masculino era de 8 millones de euros y el del femenino de 1 millón cifras a las que ha habido que sumar impuestos, gastos federativos, salarios del cuerpo técnico, desplazamientos.

