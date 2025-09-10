Valencia Basket, ya casi al completo, se mide al Casademont Zaragoza en su segunda prueba

Valencia Basket, ya casi al completo al haberse incorporado a la plantilla los internacionales españoles que han estado en el Eurobasket, se mide este miércoles al Casademont Zaragoza en Teruel en la que será su segunda prueba de pretemporada a las 19.00.

El técnico Pedro Martínez ha sumado esta semana a Sergio De Larrea, Xabi López-Arostegui, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Yankuba Sima y ya solo faltan por incorporarse Darius Thompson, que ha finalizado ya su participación en el torneo europeo con Italia, y el lesionado Ethan Happ.

El pasado domingo el Valencia disputó en Yecla su primer encuentro de pretemporada y perdió por 92-85 en un encuentro que se decidió en el último cuarto. El dominicano Jean Montero fue su máximo anotador y debutaron con el equipo Omari Moore, Neal Sako. Kameron Taylor e Isaac Nogués-González. En este choque en Teruel puede hacerlo Sima, otro de los fichajes de este verano.

En ese primer encuentro reforzaron al equipo el húngaro Vicent Valerio-Bodon, que ha reforzado los entrenamientos en este arranque de pretemporada, y los jóvenes Jorge Carot, Álex Blanco y Tomas Talcis.

Con la incorporación de los cinco internacionales españoles a la pretemporada su participación en este segundo amistoso dependerá de la evolución de algunos jugadores que arrastran algunas molestias como es el caso de Nate Reuvers, que ya no jugó en Yecla.

El Casademont Zaragoza también disputó el domingo su primer encuentro de pretemporada y cayó ante La Laguna Tenerife. El equipo maño estará dirigido esta campaña por Jesús Ramírez, que llega del baloncesto alemán, y ha incorporado a Erik Stevenson, DJ Stephens, Devin Robinson, Sadik Emir Kabaca y a Joel Soriano, que juega cedido por el Valencia.

Además continua en la plantilla el extaronja Bojan Dubljevic y otros jugadores de peso como Trae Bell-Haynes o Santi Yusta y cuenta también con el prometedor Lucas Langarita.