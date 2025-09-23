Valencia acogerá por primera vez la Copa de S.M. el Rey en 2026

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, ha destacado durante el acto de presentación que “va a ser el primer evento de rango nacional que se celebrará en La Fonteta después de la inauguración del Roig Arena”. “Estamos muy contentos porque este evento se realice en Valencia. Se esperan más de 4.000 asistentes y se clasificarán ocho equipos, esperando que el Conqueridor sea uno de ellos y podamos disfrutar de ellos en esta Copa del Rey”, ha añadido la edil.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, puso en valor el crecimiento del voleibol y la relevancia de la sede en la Capital del Turia. “Valencia hace ya tiempo que se está posicionando para albergar un evento importantísimo de voleibol como es la Copa del Rey. Es una plaza imposible de evitar por todo lo que representa. Es un hub deportivo de primer nivel y el voleibol también tenía que estar en Valencia. Ahora el reto es llenar La Fonteta y dar el mejor espectáculo a todos los valencianos y los muchos visitantes de fuera que llegarán ese fin de semana a la ciudad”, ha señalado el presidente de la RFEVB.

Por otro lado, el director general de Deportes, Luis Cervera, resaltó el valor estratégico de esta cita. “Acoger la Copa del Rey es una oportunidad que se puso en el camino y que hemos aprovechado entre todos. Es un evento extraordinario, que está creciendo como todo el voleibol en España. Esta edición en Valencia, en este pabellón histórico como es la Fuente de San Luís, y con todo lo que se está organizando alrededor, va a ser un gran paso adelante para el deporte. Para Valencia, recibir un evento de este tipo por primera vez es una verdadera ilusión”, ha señalado Cervera.

Por último, el diputado de Deportes de la Diputación de Valencia, Pedro Cuesta, subrayó la dimensión del torneo. “Como cualquier final de esta índole deportiva, para nosotros es un orgullo. Turísticamente, también es muy importante para la ciudad y la provincia de Valencia. Estoy convencido de que tendremos a un equipo valenciano en esta final”, ha señalado el diputado.

La Fonteta, un pabellón icónico del deporte valenciano, será la sede del denominado “torneo del KO”, organizado por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), con el apoyo de la Generalitat, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, junto con la colaboración de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso. Este evento se convierte además en el primer gran acontecimiento deportivo de rango nacional que acogerá el recinto tras la inauguración del Roig Arena.

Los ocho mejores equipos de la Superliga Masculina al término de la primera vuelta lucharán por el primer título de 2026. En las tres últimas ediciones se han registrado asistencias superiores a las 4.000 personas, y se espera que en Valencia se alcance e incluso se supere esa cifra. El equipo local, Conqueridor, ha estado presente en las dos últimas ediciones y podría ejercer de anfitrión también en esta ocasión.

En definitiva, durante cuatro días, La Fonteta será el epicentro del voleibol español. La organización prevé un ambiente excepcional con la presencia de ocho aficiones que aportarán colorido y espectáculo a un torneo que promete emociones fuertes tanto dentro como fuera de la pista.